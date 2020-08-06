تسريحات شعر مناسبة للشعر الدهني

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 أغسطس 2020 03:44 مساءً - تعاني كثيرات من الشعر الدهني، الذي سرعان ما يصبح مظهره دهنياً وغير أنيق، مما يؤثر سلباً في إطلالة المرأة وأناقتها. وبدلاً من اللجوء الى غسل الشعر الدهني بشكل يومي، بإمكانك اعتماد مجموعة من تسريحات الشعر التي تعمل على إخفاء الشعر الدهني وتوفر لك مظهراً لائقاً. فإذا كنت من صاحبات الشعر الدهني، نرصد لك في هذا المقال، عدداً من تسريحات الشعر المناسبة للشعر الدهني، لتختاري من بينها ما يناسبك.



تسريحة الشعر نصف المرفوع

تسريحة الشعر نصف المرفوع



تحوّل تسريحة الشعر نصف المرفوع الانتباه عن أي جذور أو خصلات دهنية، وهي تسريحة ناعمة للغاية وأنثوية ومناسبة لمختلف الأوقات، إضافة الى أنه من السهل تحقيقها في المنزل خلال دقائق معدودة، من خلال سحب الجزء الأعلى من الشعر الى الوراء وجعله على شكل كعكة ملفوفة، ومن ثم تثبيته بأحد أكسسوارات الشعر الناعمة.

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تسريحة الشعر المنسدل المزين بالبوندانا

تسريحة الشعر المنسدل المزين بالبوندانا



يعد البوندانا أحد أفضل الأكسسوارات المناسبة للشعر الدهني، فهو يخفي أي مناطق زيتية أو دهنية بالشعر ويضفي على تسريحتك لمسة شبابية مميزة. فإذا كنت من صاحبات الشعر الدهني، اعتمدي تسريحة الشعر المنسدل، وغطي الغرة ببوندانا ناعم، واسحبي بعض الخصل من تحته واتركيها منسدلة عل جانبي الوجه. اختاري بوندانا بطبعة زهرية ناعمة لأوقات النهار، وبلون أكثر جرأة لأوقات المساء.

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تسريحة ذيل الحصان العالية

تسريحة ذيل الحصان العالية



هذه التسريحة التي تعود الى مرحلة التسعينات خيار رائع لصاحبات الشعر الدهني، فهي تموه الخصلات الدهنية، وتبعد الانتباه عن الشعر المتعرق أو الزيتي، وتوفر لك مظهراً أنثوياً أنيقاً في الأوقات كافة. اجمعي شعرك كله الى أعلى الرأس واجعليه على شكل ذيل الحصان، من ثم ثبتيه جيداً بالدبابيس المناسبة.



تسريجة الكعكة العالية

تسريجة الكعكة العالية



تعد تسريحة الكعكة العالية، بمختلف أشكالها، سواء الفوضوية أو اليابانية، أو كعكة الباليرينا، من أفضل الخيارات لك إذا كنت تمتلكين شعراً دهنياً. إلا أن الكعكة العالية الفوضوية تساعد في تغطية الجذور الدهنية بشكل أفضل. في البداية، سرحي شعرك واسحبيه كله الى الأعلى، واجعليه على شكل كعكة أنيقة أو فوضوية، واحرصي عل تثبيتها بشكل جيد.

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