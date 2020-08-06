أول صورة لمولودة جنات.. اسمها "جوليا"

علاقات و مجتمع
شاركت المطربة المغربية جنات، جمهورها بأول صورة لابنتها الثانية التي أطلقت عليها اسم "جوليا".
نشرت جنات عبر حسابها على موقع "انستجرام"، صورة مولودها من غرفة العمليات بعد الإنجاب مباشرة، لتكشف عن صورة ابنتها التي يحملها الطبيب وإلى جوارها زوجها المحامي محمد عثمان.
وعلقت جنات على الصورة بكلمات شكر لطبيبها: "ربنا رزقنا ببنتنا التانية جوليا ربنا يبارك فيها ويحفظها اللهم لك الحمد والشكر شكرا للدكتور شريف باشا سيف".
وكانت جنات فاجأت جمهورها بالكشف عن حملها، من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على "انستجرام".
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