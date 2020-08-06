الفلوري والألوان الصيفية.. موضة مايوهات الرجال 2020

للرجال فقط

لا تنطبق موضة المايوهات وملابس البحر على السيدات وحسب، وإنما في الرجال أيضا، ولا يزال الشورت القصير هو موضة هذا الصيف، ولكن نقشاته هي التي اختفلت وتنوعت بين الفلوري، وطبعات الحيوانات مثل الزيبرا، وغيرها بحسب مجلتي GQ وVogue المتخصصتين في الموضة والأزياء.

ألوان الصيف

تعد الألوان مثل الأصفر، والأزرق الزهري والبينك والبرتقالي السادة جميعها ألوان موضة، حتى في المايوهات السادة تماما.

الفلوري

يعتقد البعض إنها خاصة بالفتيات فقط، ولكن هناك باترن تلائم الرجال كذلك، والورود على المايوهات موضة هذا الصيف بقوة.

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المشجر

بدرجات البني والأخضر، أيضا يعتبر المايو الرجالي المشجر القصير هو موضة 2020.

السادة

لا تزال المايوهات السادة الكلاسيكية السوداء، والكحلي والخالية من النقشات الجديدة سارية لهذا الصيف.

ورغم أن الشورت الواسع هو الموضة، ولكن يفضل البعض ارتداء المايو الاسترتش، ولذا يجب اعتبار الراحة في المقام الأول.