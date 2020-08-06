قومي المرأة ينظم 5 ندوات بالشرقية لتوعية السيدات بالمشاركة في انتخابات الشيوخ

علاقات و مجتمع

في إطار الحملة التي أطلقها المجلس القومي للمرأة، "صوتك لمصر بكرة.. مجلس الشيوخ 2020"، بجميع المحافظات، والتي بدأت فعالياتها 27 يوليو الماضي، وتمتد حتى نهاية انتخابات مجلس الشيوخ، بهدف توعية المرأة بأهمية مشاركتها السياسية وتشجيعها على الإدلاء بصوتها خلال الانتخابات المزمع عقدها يومي 11 و12 أغسطس الجاري، نظم فرع المجلس بمحافظة الشرقية مجموعة فعاليات وأنشطة، تضمنت تنظيم 5 ندوات توعوية.

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وأقيمت الندوات بمقر ديوان مديرية الزراعة بالزقازيق، وقاعة مجلس مدينة مشتول السوق، ومركز شباب قرية الحلوات بمركز الإبراهيمية، وقرية صفط الحنة بمركز أبو حماد، والوحدة الصحية بقرية العنبر بمركز ههيا، بحضور مقررة وعضوات وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة، للتوعية بأهمية المشاركة في هذه الانتخابات، وأهمية واختصاصات مجلس الشيوخ، وشروط الترشح وعدد الأعضاء، وجرى تأكيد ضرورة الاهتمام بالإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء عملية الاقتراع.

وعلى مدار يومين، قام فرع المجلس بمحافظة الشرقية، بتنفيذ زيارات منزلية ولقاءات بالمواطنين، قامت بها مقررة الفرع وعضواته والشابات والشباب المتطوعين، وذلك بقرى مراكز أبو حماد، وههيا، وبلبيس، والقرين، وفاقوس، والإبراهيمية، ومنيا القمح، وأولاد صقر، والزقازيق، وكفر صقر، ومشتول السوق، والقنايات، وديرب نجم، والحسينية، ومنشأة أبو عمر، والصالحية، حيث جرت التوعية برسائل الحملة.