"رنا" تحقق أمنية والدها الراحل بدخول كلية الطب بمجموع 99%: حلم العيلة اتحقق

علاقات و مجتمع

استطاعت تحقيق حلم والدها والالتحاق بالكلية التي تمناها قبل وفاته، سنوات من الكفاح والتعب ومجهود شهور انتهى بتفوق رنا رجب، في الثانوية العامة بمجموع 99%، حتى تتحول إلى فخر العائلة وتحصد ثمار تعب السنوات.

رسمت ابنة محافظة الفيوم، طريقها منذ طفولتها وتحديدا منذ كانت في الصف السادس الابتدائي، واضعة حلمها أمامها حتى تحققه وتلتحق بكلية الطب، محققة أمنية والدتها ووالدها: "حققت حلمي وحلم عائلتي، وده اللي كان نفسي فيه" وفق حديثها لـ"هُن".

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والدة رنا: رحلة كفاح استمرت لسنوات وانتهت بتحقيق الحلم

شهور من القلق والرعب عاشتها سميحة عبدالمقصود، والدة "رنا"، انتهت بفرحة عجزت عن وصفها: "طول حياتها بتحب المذاكرة ومتفوقة في دراستها، والنتيجة حصاد مجهود سنين، انتهى بتفوقها".

كانت أصعب الفترات التي مرت عليها وقت خروج ابنتها لأداء الامتحانات في ظل أزمة كورونا، حيث فضلت اصطحاب ابنتها إلى الامتحان كل يوم: "مكنتش بنام ولا دقيقة خوفا على ابنتي من الامتحانات وكورونا".

نجحت في استكمال رحلة كفاح زوجها وتربية "رنا" وشقيقها الأصغر، وتوفير الجو المناسب لهما لتساعدهما في تحقيق النجاحات في الدراسة: "أكبر هدية ليا نجاح بنتي وتفوقها بمجموع كبير ساعدها تدخل الكلية اللي كان نفسها فيها".