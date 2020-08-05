وعد تلحق بـ هيفاء وإليسا: راح بيتي في انفجار بيروت والله يعوضنا

علاقات و مجتمع

أعلنت الفنانة السعودية وعد، تعرض منزلها في بيروت للدمار، بسبب انفجار مرفأ بيروت، أمس الثلاثاء، والذي هز العاصمة اللبنانية بأكملها.

ونشرت "وعد" عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور والفيديوهات لمنزلها بعد الدمار الذي لحق به، معلقة: "راح بيتي ببيروت كله، لاحول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله على كل حال.. الله يرحم العالم ويعوضنا خير".

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وكانت إليسا وهيفاء وهبي، أعلنتا دمار منزليهما جراء انفجار بيروت.

وكان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال عنبر يحوي مواد مفرقعة، لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.

وطلب الرئيس اللبناني، تقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين جراء الانفجار، على نفقة وزارة الصحة، وتوفير الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات بسبب الانفجار.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه بتجهيز طائرتي مساعدات طبية للشعب اللبناني، وإرسالهما لبيروت، بشكل عاجل.