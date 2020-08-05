إيمان الحصري 102% وداليا أشرف الثانية أدبي.. مذيعات تفوقن في الثانوية العامة (بالأرقام)

علاقات و مجتمع

ليلة تشبه الكابوس، إما أن ينتهي على خير، وسط مشاعر الفرحة والتهئة والمباركات، أو يعقبه العديد من لحظات الحزن والندم، ليلة إعلان نتيجة الثانوية العامة، "عُنق الزجاجة" كما يراها البعض، وبداية الطريق لتسجيل الرغبات، ومن ثم سلك الطريق الجامعي، قبل الاندماج بسوق العمل.

الكثير من الخطوات المتتالية تتبع تلك الليلة التي تظل تراودنا حتى عقب الانتهاء منها، فذكرياتها لا تنتهي من ذاكرتنا جميعًا.

وأمس، اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة 2020، مؤكدًا أن آخر ثانوية عامة بالشكل التقليدي جرى اعتماد نتيجتها العام الحالي.

أكثر من 42 طالبًا وطالبة، سجلوا حضورهم بتصدرهم المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، ليُكلل مجهودهم طيلة العام بتلك المراكز المُشرفة.

ومع إعلان النتيجة، باتت مواقع التواصل الاجتماعي تضُج بذكريات روادها الذين سجلوا حضورهم يسردون تفاصيل تلك اللحظة.

العديد من مشاهير الإعلاميات سردن نتائجهن وكواليس ليلة نتيجة الثانوية العامة لـ "هُن" .

إيمان الحصري 102%

كشفت الإعلامية، إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC"، عن أنها حصلت في الثانوية العامة على مجموع 102%، مما أهلها للالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، حيث كانت حينها الأولى على إدارة مصر الجديدة التعليمية.

جاسمين طه

وقالت الإعلامية جاسمين طه، مقدمة برنامج "السفيرة عزيزة" على شاشة DMC، إنها لم تلتحق بالثانوية العامة، بل كانت "ثانوي ألماني"، وحصلت على تقدير "A CLASS" وعلى الرغم من رغبتها في دراسة علم النفس، إلا أن التحقت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بالجامعة الأمريكية.

داليا أشرف 95.6%

"كنت دحيحة أوي وطلعت التانية على الشعبة الأدبي" هكذا تذكرت الإعلامية داليا أشرف، مقدمة برنامج "8 الصبح" على DMC، إنها من الفتيات اللاتي اتسمن بحبها الشديد للدراسة، حيث حصلت حينها على مجموع 95.6%، وكانت الثانية على الشعبة الأدبية، و التحقت بكلية الإعلام، جامعة القاهرة، قائلة: "حتى في الكلية كنت من الدحيحة وبجيب امتياز، وعملت الماجيستير في الجامعة الامريكية".

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رضوى محمود 98.2%

لم تُبدع في التقديم الإذاعي والتلفزيوني فقط، لكنها تفوقت في الثانوية العامة، رضوى محمد، أول إعلامية كفيفة، تؤكد أنها تخرجت من كلية الإعلام جامعة القاهرة عقب حصولها على نتيجة 98.2% في الثانوية العامة.

سالي شاهين90%

كشفت الإعلامية سالي شاهين، عن مجموعها في الثانوية العامة، حيث حصلت على نتيجة 90%، لتتأهل فيما بعد لدراسة الإعلام، بكلية الآداب، جامعة عين شمس.

فاطمة مصطفى 94.6

وقالت الإعلامية فاطمة مصطفى، مقدمة برنامج "ماما دوت أم"، إنها التحقت بكلية الإعلام، جامعة القاهرة، عقب حصولها على مجموع 94.6% من الشعبة الأدبية.

نهى عبد العزيز

وقالت الإعلامية، نهى عبد العزيز، مقدمة برنامج "السفيرة عزيزة" إنها تخرجت من الـ IG بتقدير B، ومن ثم التحقت بإحدى الجامعات بإنجلترا.

شيرين عفت

قصة طويلة عاشتها الإعلامية، شيرين عفت، التي درست بنظام GCE، لتحصل على مجموع 95% في الشعبة العلمية "رياضة وعلوم"، وفقًا لسياسة الدراسة بالنظام الأمريكي.

وقالت شيرين: "دخلت هندسة عين شمس تبع التنسيق ودخلت كمبيوتر ساينس في الجامعة الامريكية، وبعد سنة ونص حولت إعلام".