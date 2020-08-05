زوجة وليد سليمان ترتدي الحجاب وتحذف صورها القديمة (صورة)

علاقات و مجتمع

شاركت ياسمين أمل، زوجة وليد سليمان لاعب الأهلي، متابعيها بصورة جديدة جمعتها بزوجها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "ياسمين" التي عرفها المتابعون بشعرها الطويل المنسدل، وهي ترتدي الحجاب وبأزياء فضفاضة، ولم تُعلق على الصورة مُكتفية بوجه تعبيري.

وحذفت "ياسمين" أغلب صورها التي كانت تظهر فيها بشعرها، ولم تترك حتى الآن سوى 3 صور فقط.

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وردت زوجة لاعب النادي الأهلي، على تعليق أحد متابعيها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، خلال الأشهر الماضية، والذي انتقد فيه إعلانه عن انضمام لـ"تحدي الخير" بين لاعبي الكرة والفنانين والمشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للإعلان عن تكفل الأسر المتضررة من قرارت الحكومة بشأن فيروس كورونا ماديا، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.

وتضمن التعليق: "أنت لاعب كبير ومحترم، فلما تيجي تعمل خير ميبقاش على الملأ، وتعرف الناس كلها، الحاجات دي بتبقي في السر، أنا مش بقل منك، ولكن ربنا قال إن الذكرى تنفع المؤمنين".

وردت ياسمين على التعليق، قائلة: "واجب على الناس، اللي ليها تأثر في مجموعة من المجتمع، أنهم يحثوا الناس على التبرع، ويساندوا بعض في وقت الأزمات، ومش القصد أنه يشهر، الإشهار هو أني أقول هدفع كام لفلان، وربنا يقدر كل واحد على فعل الخير".