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هاني الناظر يقدم طرق علاج أمراض الجلد في الصيف بينها الحروق

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صحة

كشف الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن المشاكل التي قد تصيب الجلد خلال هذه الفترة.

وحدد الناظر كيفية علاج المشكلات، التي تطرأ على الجلد في فصل الصيف خلال النقاط التالية.

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1-الاستحمام بالماء البارد ودهان غسول كلامينا مرتين يوميا.

2-التينيا الملونة وتظهر على هيئة بقع بيضاء أو بنية غالبا في مناطق الرقبة والصدر والظهر، وعلاجها بتناول كريم لاميفين مرتين يوميا.

3- تينيا بين الفخذين وتحت الصدر، وتظهر على هيئة تسلخات مؤلمة وعلاجها بتناول كريم اليكا أم مرتين يوميا.

4- حروق الشمس وخاصة المصيفين، وعلاجها كريم تكساكورت مرتين يوميا.

5-الحروق الناتجة عن التعرض للسوائل الساخنة، مثل الشاي والماء المغلي وغيرها وعلاجها كريم ميبو مرتين يوميا.    

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