الامارات | (فيديو): مريض يسرق سيارة إسعاف من مستشفى في السعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن (فيديو): مريض يسرق سيارة إسعاف من مستشفى في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حاول مريض سرقة سيارة إسعاف من أحد مستشفيات مدينة جدة السعودية، واستطاع الفرار بها، رغم محاولات إيقافه من قبل أمن المستشفى.

وتداولت وسائل إعلام في المملكة اليوم مقطع فيديو يظهر المريض وهو يسرق سيارة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر. وحاول رجال الأمن بالمستشفى منع المريض من الخروج بالسيارة، إلا أنه أغلق أبوابها، وراوغهم في قيادتها، واستطاع الفرار بعيداً عنهم.

وولم يظهر الفيديو ما حدث بعد ذلك، كما لم يصدر من الهلال الأحمر أي تعليق رسمي بشأن ملابسات المقطع المتداول وتوقيت حدوثه، حسب جريدة "الوئام" السعودية. وذكرت صحيفة المدينة أنه تم إيقاف المريض بعد ذلك، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة للتحقيق معه. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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