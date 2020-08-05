رانيا محمود ياسين تستعيد زمن الطفولة بصورة مع والدتها

علاقات و مجتمع
شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين، صورة من زمن الطفولة تجمعها بوالدتها الفنانة شهيرة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وأرفقت رانيا تعليقًا على الصورة قالت خلالها، "حبيتي يا مامي دايما شايلنا فوق ظهرك ربنا يخليكي ويبارك فيكي ويديكي الصحة والعافية ويقدرك علي تعبك معانا كلنا وعمرو شكله كان غيران ومسكني من رقبتي".
وكانت كشفت الفنانة شهيرة تفاصيل الحالة الصحية لزوجها الفنان الكبير محمود ياسين وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري.
وقالت شهيرة: "الحالة إلى حد ما مستقرة لكن ده ميمنعش أن الحالة مش بتتحسن، وربنا موجود، وأنا مش عارفة هنعمل ايه"، مضيفة: "الواحد بيقول يا رب تعدي الأزمة، والموضوع مالوش علاج".
وتابعت شهيرة: "ربنا يرفع عنه ويشفي كل مريض"، مشيرة أنها تتقبل الوضع الصحي لزوجها أحيانا وتتعرض للاهتزاز أحيانًا أخرى.
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