الامارات | تشيلي تودّع أكياس البلاستيك في المتاجر إلى الأبد

شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلي تودّع أكياس البلاستيك في المتاجر إلى الأبد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبحت تشيلي أول دولة في أميركا اللاتينية تحظر توزيع أكياس البلاستيك في جميع المحال.

ونقلت صحيفة «لا تيرسيرا» عن وزيرة البيئة كارولينا شميدت، أول من أمس، أنه سيتم تنفيذ الجزء الأخير من التشريع الخاص بحظر استخدام أكياس البلاستيك.

وعقب بدء تطبيق القوانين المتعلقة بحظر استخدام الأكياس البلاستيكية في أغسطس 2018، منحت المحال التجارية الكبيرة مهلة ستة أشهر لوقف استخدامها.

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وجرى منح المحال الأصغر مهلة عامين، وسيتم تغريم من يستمر في استخدام هذا النوع من الأكياس ما يعادل نحو 350 دولاراً. وأدى القانون إلى حظر استخدام خمسة مليارات من أكياس البلاستيك منذ 2018.

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