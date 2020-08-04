الامارات | توقيف امرأة بعد العثور على عظام زوجها في أمتعتها بمطار ألماني

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شكرا لقرائتكم خبر عن توقيف امرأة بعد العثور على عظام زوجها في أمتعتها بمطار ألماني والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الشرطة الاتحادية الألمانية اليوم الثلاثاء إن امرأة أرمينية تبلغ من العمر 74 عاماً تم توقيفها في مطار ميونخ عقب العثور على عظام بشرية في أمتعتها.
وعثر مسؤولون على الرفات في صندوق خشبي، واستدعوا بعد ذلك ضباطاً في الجمارك وطبيباً والمدعي العام لفحص القضية الغريبة.
وكانت المرأة تريد - مع ابنتها البالغة من العمر 52 عاماً - نقل العظام من منزلها في اليونان إلى أرمينيا عبر ميونخ وكييف، إذ كان من المقرر دفن المتوفى في وطنه السابق.
وأظهرت الوثائق أن الرجل توفي في عام 2008 ودفن في مكان إقامته بالقرب من ثيسالونيكي.
ووجدت الشرطة الاتحادية أن نقل الرفات أمر قانوني، ولم ير المدعي العام أيضاً أي أسباب للتحقيق الجنائي. وسُمح للسيدتين بالاستمرار في رحلتهما مع العظام.
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