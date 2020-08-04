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في مقطع فيديو قصير لا يتعدى مدته دقيقة و42 ثانية، أعلنت الفنانة منى إش إش، طليقة الفنان ماجد المصري، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تعافيها من فيروس كورونا التي أُصيبت به في 12 يونيو الماضي.
وقالت الفنانة خلال مقطع الفيديو، "الحمد لله والشكر لله، سبحانه وتعالى قادر على كل شئ، ربنا نصرني على كورونا، ولطف بيا وأكرمني كرم كبير الحمد لله رب العالمين".
وتابعت موجه الشكر لكل من ساندها في محنتها، قائلةً "بشكركم كلكم على حبكم ليا وخوفكم عليا وعلى دعاكم علشاني، وزعلكم، ودلوقتي بفرحكم وبقولكم الحمد لله خفيت التحاليل طلعت ملخبطة شوية آثار ما بعد الكورونا".
وأكملت: "شهر كدة والآثار تروح، لكن الكورونا راحت والرئة رجعت طبيعية، الجلطات نسبة بسيطة اوي، ودي الآثار ما بعد كورونا".
واختتمت منى إش إش موجهة رسالة لمتابعيها، قائلةً "تقريبًا بعد كورونا بقيت بتهته شوية".
كانت هذه تفاصيل خبر منى إش إش تعلن تعافيها من كورونا: ربنا نصرني (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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