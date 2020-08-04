الامارات | تحذير ألماني: ابتعدوا عن هذه النوعية من الطماطم والبطاطس !

شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير ألماني: ابتعدوا عن هذه النوعية من الطماطم والبطاطس ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر مركز حماية المستهلك بولاية بافاريا الألمانية من تناول الطماطم غير الناضجة؛ لاحتوائها على مادة «سولانين» السامة، التي تتسبب في الإصابة بالتسمم الغذائي، مشيراً إلى أن هذا الأمر ينطبق أيضاً على البطاطس غير الناضجة.

وتتمثل أعراض التسمم الغذائي تتمثل في آلام البطن والغثيان والقيء والصداع، مشدداً على ضرورة استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض، خصوصاً لدى الأطفال.

ولا يؤدي طهي أو تحمير الطماطم غير الناضجة إلى خفض محتوى مادة «سولانين» السامة، حسب المركز أيضاً.



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