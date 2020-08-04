عادات سيئة جداً ابتعدي عنها لصحة بشرتك

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 03:44 صباحاً - عندما يتعلق الأمر بمشاكل البشرة، غالباً ما تكون العادات السيئة التي تقوم بها المرأة هي السبب وراءها. حيث ترتكب المرأة في كثير من الأحيان أخطاء كبيرة بحق بشرتها تؤدي الى ظهور الشواء بمختلف أشكالها على البشرة. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك في هذا المقال، أبرز العادات السيئة التي تقومين بها والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمشاكل التي تعاني منها بشرتك، فتجنبيها فوراً لتنعمي ببشرة صحية على الدوام.



العبث بالبثور وحب الشباب

العبث بالبثور وحب الشباب



العادة الأولى التي يجب أن تتخلصي منها فوراً، هي العبث بالبثور وحب الشباب، كونها المسؤول الأول عن الندبات والحفر الموجودة على بشرة وجهك. فأطباء الأمراض الجلدية يُجمعون على أن تلك البثور تختفي في غضون أيام أو أسابيع على أسوأ تقدير، فيما لو تم العبث بها فتستمر على وجهك مدى الحياة. بدلاً من ذلك، ابحثي عن مستحضرات العناية بالبشرة التي تساعدك في تنظيف المسامات في الأعماق.

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التقشير الزائد

التقشير الزائد



لا شك أن تقشير البشرة يعد أهم خطوات العناية بالبشرة، إلا أن كثرة التقشير يمكن أن تهيج البشرة، وتجعلها جافة وحمراء، كون التقشير الزائد يؤدي الى إفراط البشرة في إنتاج الزيوت لتعويض الرطوبة التي فقدتها، مما يؤدي الى احمرارها وجفافها.



عدم غسل الوجه قبل الخلود الى النوم

عدم غسل الوجه قبل الخلود الى النوم



من أكثر العادات السيئة التي يمكن أن تقومي بها، هي إهمال تنظيف البشرة مساءً من آثار المكياج والغبار والرواسب والأتربة التي تتراكم خلال النهار على سطح البشرة، فتستيقظين بمظهر بشرة باهت وممل وغير صحي. لذلك، واظبي على تنظيف وجهك بالغسول الملائم قبل الذهاب الى النوم، واجعليه أحد طقوسك ليلاً. واتركي مجموعة من مناديل مزيل المكياج الى جانب سريرك لحالة الضرورة.

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إهمال الواقي الشمسي

إهمال الواقي الشمسي



نسيان أو إهمال الواقي الشمسي هو خطأ فادح ترتكبينه بحق بشرتك، سواء كنت في المنزل أو خارجه، لا فرق، فأشعة الشمس فوق البنفسجية تخترق بشرتك لتلحق بها ضرراً كبيراً يتحوّل مع السنوات الى تصبغات وبقع داكنة وتجاعيد... لذلك، اجعلي الواقي الشمسي جزءاً لا يتجزأ من روتينك الصباحي للعناية بالبشرة.



استخدام المياه الساخنة

استخدام المياه الساخنة



على الرغم من الشعور الرائع الذي يبثه فيك الحمام الساخن، إلا أن المياه ذات الحرارة القصوى تسبب في جفاف بشرتك، وتزيد من تدفق الدم في الجلد، مما يجعله أكثر احمراراً وحساسية. كما تؤدي الى تفاقم التهابات البشرة. لذلك، احرصي على استخدام الماء الفاتر عند غسل وجهك أو جسمك.



لمس وجهك باستمرار

لمس وجهك باستمرار



نظراً الى أن جلد راحتي اليدين أكثر سمكاً، تتغلغل فيه معقمات اليدين وكريمات ترطيب اليدين، وبمجرد لمس وجهك براحتي يديك تسبب تلك المستحضرات تهيجاً لبشرة الوجه، لذلك احرصي على إبقاء يديك بعيداً عن وجهك قدر الإمكان، منعاً للتسبب بأي أثار سلبية على البشرة.

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