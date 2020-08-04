منتجات عناية بالبشرة تجعلك تبدين أصغر بـ10 سنوات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 03:44 صباحاً - مع التقدم في السن، تصبح بشرة المرأة أكثر حساسية تجاه المواد الكيماوية السامة، والعوامل الطبيعية القاسية، فضلاً عن تباطؤ نسبة إنتاج الكولاجين فيها، والتي تؤدي الى ظهور المزيد من التجاعيد والخطوط الدقيقة. لكن لحسن الحظ، تتوافر في الأسواق مجموعة من منتجات العناية بالبشرة التي تجعلك تبدين أصغر بعشر سنوات، وتمنحك بشرة مشرقة أكثر شباباً وتوهجاً، سنعرفك إليها في هذا المقال.



Ere Perez Natural Moringa All-Beauty Face Crème

Ere Perez Natural Moringa All-Beauty Face Crème



يحتوي مرطب الوجه اليومي الكلاسيكي هذا، على مكونات مغذية تذوب في الجلد، وتتغلغل في أعماق البشرة لتجعلها ناعمة كالحرير، حتى لو كانت من أنواع البشرة الأكثر جفافاً، ويتركها متوهجة ومشرقة. وهو يعد قاعدة مثالية تحت المكياج، حيث يشتمل على المورينغا المعروف بتسريع تجديد خلايا الجلد، وزيت نواة المشمش الذي يوحد لون البشرة، إضافة الى مضادات الأكسدة والفيتامين E، اللذين يمنحانك بشرة صحية للغاية.

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Dr. Barbara Sturm Eye Cream

Dr. Barbara Sturm Eye Cream



يستهدف كريم العين هذا الهالات السوداء والانتفاخات تحت العين، وهو خال تماماً من العطور، مما يجعله مثالياً لجميع أنواع البشرة، وخصوصاً البشرة الحساسة. وهو يعد منتجاً رائعاً للاستثمار فيه في حال كنت ترغبين في تجنب مقبض الأطباء وعمليات التجميل وحقن البوتكس.

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Versed Hydration Station Booster With Hyaluronic Acid Facial Treatment

Versed Hydration Station Booster With Hyaluronic Acid Facial Treatment



يتميز سيروم الوجه هذا بتركيبته الغنية بحمض الهيالورونيك، والخفيفة الوزن، بحيث تتغلغل داخل الجلد بسرعة، لتغذيها وترطبها في الأعماق، وهو كل ما تحتاجه بشرتك لتبقى شابة وناعمة وذات ملمس حريري طوال اليوم.



Olìe Biologique x Melissa Meyers RoseGlow Drops Daily Radiance Face Oil

Olìe Biologique x Melissa Meyers RoseGlow Drops Daily Radiance Face Oil



زيوت الوجه الطبيعية هي سر جمال البشرة، وتعد علامة Olìe Biologique متخصصة في إنتاج زيوت الوجه الطبيعية، في مقدمها زيت الوجه Melissa Meyers RoseGlow Drops، الذي يحتوي على الطحالب البحرية الفرنسية، التي تعزز من نعومة البشرة وتزيد إنتاج الكولاجين فيها.



Goop Beauty Goop Glow Microderm Instant Glow Exfoliator

Goop Beauty Goop Glow Microderm Instant Glow Exfoliator



إن مقشر الوجه هذا منتج طبيعي للعناية بالبشرة، حيث يشتمل على مكونات طبيعية وزيوت أساسية ومعادن، مثل حمض الجليكوليك، الذي يعمل على تقشير البشرة وإزالة خلايا الجلد الميت، وتوحيد لون البشرة، مما يمنحك بشرة متوهجة وناعمة وخالية من ااشوائب.

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