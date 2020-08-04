الامارات | «القراءة والفرز» تبدأ تقييم ترشيحات «زايد للكتاب»

شكرا لقرائتكم خبر عن «القراءة والفرز» تبدأ تقييم ترشيحات «زايد للكتاب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت لجنة القراءة والفرز أولى جلساتها للدورة الحالية من جائزة الشيخ زايد للكتاب افتراضياً، وذلك برئاسة أمين عام الجائزة ورئيس مركز أبوظبي للغة العربية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، الدكتور علي بن تميم، ومشاركة أعضاء اللجنة: الأستاذ د.خليل الشيخ، عضو الهيئة العلمية للجائزة من الأردن، والناقد والشاعر سلطان العميمي، عضو الهيئة العلمية للجائزة من دولة الإمارات، والدكتور علي الكعبي من دولة الإمارات.

وستعقد اللجنة سلسلة من الاجتماعات المكثفة عن بُعد لمراجعة ودراسة ترشيحات الدورة الحالية، وتقييم مدى اكتمال الشروط العامة للكتب المتقدمة للجائزة، وتستمر هذه الاجتماعات حتى نهاية فترة الترشح في الأول من أكتوبر المقبل.

يلي اجتماعات لجنة القراءة والفرز، الإعلان عن القوائم الطويلة، وبدء أعمال «لجان التحكيم» لدراسة الترشيحات وفق معايير مدروسة اعتمدتها الجائزة، والتي تشمل التخصص المعرفي، ومستوى عرض المادة المدروسة، ومدى الالتزام بمنهجية التحليل والتركيب المتبعة فيها، وجماليات اللغة والأسلوب، وكفاية وشمول ومعاصرة وأهمية وموثوقية المصادر والمراجع العربية والأجنبية، والأمانة العلمية في الاقتباس والتوثيق، والأصالة والابتكار في اختيار الموضوع، والتصدي له بحثاً ودراسة، فضلاً عن جماليات النشر والإخراج الفني في كل مشاركة.

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واستقبلت الجائزة، على مدار تاريخها، 16.746 ترشيحاً من 50 دولة ضمن فروعها التسعة، ولايزال باب الترشح للجائزة في دورتها الخامسة عشرة مفتوحاً حتى الأول من أكتوبر المقبل، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني:

https://www.zayedaward.ae/ar

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