رانيا يوسف في جلسة تصوير بحمام السباحة.. ومتابعون: وسقطت البطانة

لايف ستايل
أثارت الفنانة رانيا يوسف، الجدل من جديد، إذ نشرت جلسة تصوير جديدة لها داخل حمام السباحة.
وشاركت الفنانة رانيا يوسف متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، جلسة التصوير التي خضعت لها من داخل حمام السباحة، ولم يظهر سوى وجهها ومنطقة الكتف والذراعين.
وتفاعل معها متابعيها في التعليق على جلسة التصوير التي أثارت الجدل، خاصة بعدما أقدمت "يوسف" على حملة فضح المتحرشين جنسيًا الذين يعتدون عليها عبر حساباتها على "السوشيال ميديا".
وكانت من ضمن التعليقات التي استقبلتها "يوسف": "معًا ضد التحرش"، "ثم تتكلمين عن التحرش"، "وسقطت البطانة"، "انتي اللي بتجيبيه لنفسك".
وعلى جانب آخر، يذكر أن رانيا يوسف بدأت تصوير مشاهدها في مسلسل "شارع 9"، وتجسد شخصية الدكتورة راجية وهي تعمل طبيبة نفسية.
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