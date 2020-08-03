صبغة حواجب...دليل شامل يوضح كل ما يجب معرفته

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 أغسطس 2020 04:43 مساءً - المحتويات

1- صبغ الحواجب 2- طريقة صبغ الحواجب 2.1 نصائح وخطوات لصبغ الحواجب 3- أفضل صبغة حواجب 4- أفضل صبغة حواجب بني 4.1 صبغة حواجب بني بخلطة القهوة وجوز الهند والكاكاو 5- صبغة حواجب تدوم طويلاً 6- صبغة حواجب طبيعية 6.1 خلطة مسحوق الكركم والحنة لصبغ حواجب طبيعياً 7- صبغة الحواجب بالحناء 7.1 خطوات رسم حنة الحواجب 8- صبغ الحواجب بالقهوة 8.1 خلطة القهوة مع مسحوق الكاكاو 9- صبغ الحواجب بصبغة الشعر 9.1 طريقة صبغ الحواجب بصبغة الشعر في المنزل: 10- صبغ الحواجب بدون تشقير 11- صبغة الحواجب للحامل 12- كيف أخفّف لون صبغة الحواجب 13- أضرار صبغ الحواجب

تبحث كل سيدة على ما يزيد من تألقها ويعزّز ثقتها بنفسها، وعلى وجه الخصوص الحاجبان اللذان يُشكّلان الجزء الأبرز في الوجه ويعكسان جماليّة العين. فيسعين للتخلّص من مشكلة الإختلاف ما بين لون الحواجب والشّعرعند الصّبغ، ومشكلة عيوب الفراغات الموجودة بين شعر الحواجب وإخفاء الشعر المتناثر حول رسمة الحاجب، وأحياناً ظهور الشيب بين شعيرات الحاجب، فيلجأن إلى صبع الحواجب التي تُعتبر الحلّ المثاليّ للظهور بمظهر عصريّ وجديد، وتغيير الإطلالة ومواكبة الموضة. ولكن، ما هي الطرق الصحيحة لصبغ الحواجب، وكل ما يجب معرفته حول صبغ الحواجب؟! "الخليج 365.نت" يطلعك في الآتي:

صبغ الحواجب

صبغ الحواجب

مع التعدّد والتنوّع في طرق صبغ الحواجب، بات من الصعب اختيار الطريقة الصحيحة والمناسبة لصبغ الحواجب. ولأننا نهتم بجمالك ونحرص على أن تكون إطلالتك ساحرة وجذّابة، سنطلعك على أفضل الطرق والخلطات الطبيعية لصبع الحواجب:



طريقة صبغ الحواجب

طريقة صبغ الحواجب

نقدم لك، بعض النصائح والخطوات البسيطة وكل ما تحتاجين إليه لمساعدتك في صبغ الحواجب.

تحضير ما تحتاجين إليه قبل الصبغة:

صبغة حواجب.

فرشاة حواجب.

القليل من الفازلين.

نصائح وخطوات لصبغ الحواجب:

يُنصح بإستعمال صبغة مناسبة للون شعر الرأس قدر الإمكان أو إختيار صبغة أفتح درجتين من لون شعرك الأساسي.

نظّفي وجهك جيّداً بالماء والصّابون، ولا تدعي أيّ أثر للمكياج على الوجه.

إدهني وجهك بالفازين لضمان عدم تلوّث محيط العينَين ووجهك بالصّبغة.

مشطي الحاجبَين بفرشاة الحواجب، إبتداءً من الجانب القريب من الأنف بإتجاه الأذن.

إختاري شكل الحواجب وإرسمي حدود الحاجبين بشكل منظّم، يناسب شكل الوجه والعينَين، وبإستطاعتك إستخدام قوالب الحواجب عند رسم حدود الحاجبَين، وهي متوفّرة في الأسواق لتختاري منها الشّكل الذي يناسبك، ويساعدك على إتقان صبغ الحواحب.

إخلطي مكوّنات الصّبغة جيّداً ودعيها خمس دقائق حتّى تتجانس جيّدا، وإتّبعي الخطوات والتّحذيرات الموجودة على نشرة الصّبغة لتلافي حدوث حساسيّة للشّعر.

ضعي فرشاة الحواجب بالصبغة، ويُصبغ النصف السفلي من الحاجبَين الأقرب للعينين أولاً، لأنها تُعتبر الجزء الأكثر كثافة بالحاجبين، ثم يُصبغ النصف الخارجي من الحاجبَين، مع عدم الرجوع إلى النصف الدّاخلي مرة أخرى، لأن ذلك يجعل الشّعر داكناً بشكل غير متساوٍ.

إغسلي الوجه جيّداً بالماء والصّابون لإزالة آثار الصّبغة، وستلاحظين أنّ لون الحواجب قد اقترب قليلاً من لون الشّعر.

يجب ألا تتأثر البشرة المحيطة بحاجبيك بالصبغة، ولكن إذا كان هناك أي تلطيخ، فلا داعي للذعر، فسوف يتلاشى في اليوم التالي.

تابعي المزيد: أفضل قلم تحديد الحواجب من أرقى العلامات التجارية



أفضل صبغة حواجب

أفضل صبغة حواجب

تقوم كل سيدة بالإعتناء بنفسها على طريقتها الخاصة من خلال إستخدام صبغة الحواجب التي تغير لون شعر الحاجب، ومع مرور الزمن تعدّدت وسائل وأدوات تغيير لون الحاجبَين وتطوّرت، فمنها ماهو مؤقت، ومنها ما هو شبه دائم أو دائم.

ينصح خبراء التجميل بإستخدام بدائل عن الصبغة والوشم لتغيير لون الحواجب مثل: الحنة، وغيرها من الوصفات الطبيعية، التي لا يترتب عليها آثار جانبية وأضرار، والتي تتميّز بأنها لا تسبب الضرر الذي تسببه الصبغات الكيميائية على الشعر، كما أنها تقوي شعر الحاجبَين، وتمنع تساقطه.

Advertisements



أفضل صبغة حواجب بني

أفضل صبغة حواجب بني

تُعتبر صبغة الحواجب باللون البني الأكثر رواجاً والأكثر جمالاً، تعرّفي معنا على أفضل الخلطات الطبيعية للحصول على صبغة حواجب باللون البني لإطلالة جذّابة ومشرقة وفق الآتي:



صبغة حواجب بني بخلطة القهوة وجوز الهند والكاكاو

خلطة القهوة وجوز الهند والكاكاو لحواجب بنية

المكونات:

أربع ملاعق صغيرة من القهوة.

أربع ملاعق صغيرة من الماء.

نصف ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

نصف ملعقة كبيرة من الكاكاو المطحون.

طريقة الإستخدام:

تُخلط المكونات جيداً في وعاء، ثم يتم تطبيق الخليط على الحواجب، وتركه لمدّة عشرين دقيقة على الأقل.



صبغة حواجب تدوم طويلاً

صبغة حواجب تدوم طويلاً

صبغة الحواجب الدائمة: تُعتبر أفضل من المؤقتة بالنسبة للواتي لا تُحبذن إستخدام صبغات الحاجب المؤقتة، ويرغبن صبغة يستمر لفترة أطول، بالإضافة إلى منتجات الصبغة التي يمكنكِ إيجادها في المتاجر، يمكنكِ تحضير خلطات طبيعية لصبغ الحواجب، تدوم طويلاً وتستمر من 4 أسابيع إلى 6 أسابيع، على عكس الصبغة المؤقتة التي يتم وضعها بشكل يومي، مثل المكياج للحصول على لون مختلف بشكل مؤقت لمدة يوم فقط وتختفي بعد غسيل الوجه.

الصبغة النباتية: هي عبارة عن أوراق أو أزهار نبات الحنة، وتعتبر الحنة منِ أنواع الصبغة المنتشرة في الدول العربية والخليجية، وأكد العديد من خبراء التجميلِ بأن الحنة ليست لها أضرار وآمنة على صحة الإنسان، فهذا النوع يستطيع تغيير لون الشعر من الأسود إلى الأحمر حيث موجود بالأسواق بأسماء عديدة مثل الحناء العجميِ، والحناء البغدادية والشامية وحتى يوجد منها حنة مصرية ولها روائح عطرية متعدّدة.

تابعي المزيد: تشقير الحواجب بالليزر

صبغة حواجب طبيعية

صبغة حواجب طبيعية

تُعتبر صبغة الشّعر من الأمور الجمالية الشائعة، وهُناك العديد من صبغات الشّعر بمكونات طبيعية وآمنة، والعديد من الخيارات لإختيار المُلائم منها، ومن أبرزها الكركم، الحنة والشاي الأسود.



خلطة مسحوق الكركم والحنة لصبغ حواجب طبيعياً

يمكنكِ اللجوء إلى هذه الخلطة إذا أردتِ الحصول على لون أشقر فاتح.

المكونات:

خمسة وعشرون غرام من كل من الكركم

مئتان غرام من الحنة البنية

خمسة وعشرون غرام ورق الشاي الأسود المطحون

ربع كوب من الماء.

طريقة الإستخدام:

قومي بخلط جيداً، واتركي الخليط جانباً لمدة 6 ساعات على الأقل، ثمّ قومي بتطبيقه على الحواجب وتركه لمدّة ساعتين للحصول على لون أشقر فاتح في حاجبيك.



صبغة الحواجب بالحناء

صبغة الحواجب بالحناء



حنة الحواجب، تُعتبر من الخيارات الأفضل لرسم الحواجب وملء الفراغات، وسريعة النتائج وتكلفتها أقل من التقنيات الأخرى المُستخدمة في رسم الحواجب.

هناك العديد من الألوان لحنة الحواجب منها الكستنائيّ أو البنيّ، الّلون الأسود والأحمر، ويجب مراعاة اختيار لون الحنة للحواجب بما يتناسب مع لون البشرة والشعر، وهذا لإظهار الحواجب بمظهرٍ طبيعي، ويُفضل أن يتم إختيار اللون أفتح بدرجتين من لون الشعر.

خطوات رسم حنة الحواجب:

يُمكن القيام بعمل حنة الحواجب في البيت من خلال الخطوات التالية:

رسم الحاجبين بقلم الحواجب للحصول على الرسمة المرغوبة والمناسبة لشكل الوجه.

توزيع القليل من الفازلين على المنطقة حول الحاجبين لتجنب تلطيخ الجلد بلون الحنة، حيث من المُمكن أن تخرج الحنة إلى خارج شعر الحاجبين.

وضع محتويات كيس الحناء في وعاءٍ عميق.

تُخلط الحناء بالقليل من الماء.

يجب الحصول على قلم خاص لحنة الحواجب لوضع الحنة التي تم تحضيرها بداخله والبدء برسم الحواجب.

تُترك الحنة على الحواجب لمدة نصف ساعة، أو كما هو مكتوب على العبوة الخاصة بحنة الحواجب.

تُبلل قطنة بالماء ويتم إزالة الحنة عن الحواجب.

يُغسل الوجه بالماء للحصول على الرسمة المطلوبة.

تابعي المزيد: صور خطوات رسم الحواجب باحترافية

صبغ الحواجب بالقهوة

صبغ الحواجب بالقهوة



القهوة، تُعتبر من المكونات الطبيعية الرائعة التي يمكن إستخدامها لصبغ الحواجب بدرجة البني الداكن، وإذا كانت حواجبك خفيفة فإن محتوى القهوة من الكافيين، فهي تُساعد في تحفيز نمو الشعر وتكثيف الحواجب.

خلطة القهوة مع مسحوق الكاكاو

المكوّنات:

ملعقتان كبيرتان من القهوة.

ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة الإستخدام:

تُخلط المكونات مع بعضها بشكل جيد، ويُترك الخليط لعدّة دقائق حتّى تتجانس المكونات، تُحضر الحواجب بغسل الوجه جيداً لإزالة أي شوائب، أو آثار للمكياج، إزالة الشعر الزائد للحفاظ على شكل الحاجب، تُوضع القهوة على كامل الحاجب بشكل جيد بإستخدام الأداة المُناسبة كالماسكارا الجافة، بدء بالزاوية الداخلية للحاجب، يُترك المزيج لمدّة 30 دقيقة، ثم يتم إزالة القهوة بعد انتهاء الوقت، بإستخدام قطعة قطن مُبللة بالماء.



صبغ الحواجب بصبغة الشعر

صبغ الحواجب بصبغة الشعر

تُعتبر صبغة الشعر بكافة ألوانها ودرجاتها المتعددة، من أكثر أنواع صبغات الشعر شيوعاً، لأنّ لونها لا يتغير حتى يتم إستبدال الشعر بشعر آخر نتيجة نموه.

طريقة صبغ الحواجب بصبغة الشعر في المنزل:

استخدمي صبغة الشعر المخصّصة للحواجب والمعتادة بالنسبة لكِ، ويفضل أن تكون قريبة من لون شعرك، ليكون هناك إنسجام بين لون شعر الرأس والحاجب.

اتبعي الإرشادات المدونة على عبوة الصبغة، والتي عادة تبدأ بتفريغ كبسولة واحدة من اللون (على هيئة مسحوق) في وعاء الخلط، وإضافة كمية متساوية من كريم المعالج.

إخلطي ذلك المعجون جيدًا بإستخدام عصا خشبية صغيرة.

من الهام جداً، أن تستخدمي نوع الفرشاة المناسبة لك خلال وضع الصبغة على حاجبيك، وهناك عدة أشكال لها، كل ما عليك هو إستخدام الفرشاة التي تمنحك مزيدًا من التحكم.

إغمسي الفرشاة في الصبغة ثم إبدئي من مقدمة الحاجب لأن الشعر يكون كثيفًا في هذه المنطقة، وتحركي بالفرشاة من أول الحاجب إلى آخره.

ركّزي على صبغ الجزء الأساسي من الحاجب ثم إنتقلي إلى الشعيرات الصغيرة المتناثرة التي عادة ما تكون على حواف الحاجب.

اتركي الصبغة لمدة دقيقة، وإنتبهي جيدًا إلى وقت ترك الصبغة فوق حاجبك، كي لا تحصلي على لون أغمق، ولكي تنفذي ما قمت به على الحاجب الثاني للحصول على حاجبين لهما درجة اللون نفسها.

إمسحي اللون بإستخدام قطعة قطن مبللة.

إضغطي جيدًا على حاجبك وأنت تمسحين الصبغة من فوقه للتأكد من إزالتها جيدًا.

نفذّي كل الخطوات السابقة على الحاجب الثاني.

يستغرق صبغ الحواجب من دقيقة إلى خمس دقائق، ويعتمد ذلك على طبيعة شعر الحاجب، لذلك من المهم أن تعرفي طبيعة شعر حاجبيك، وتنتبهي إلى أن بقاء الصبغة مدة أطول قد يجعل اللون داكنًا أكثر.

بعد إزالة الصبغة، ربما يبدو اللون داكنًا أكثر مما توقعتي، لا تقلقي وتذكري في هذه المرحلة أن حاجبك لا يزال رطبًا، بعد أن تجف الحواجب، سيكون شكلها طبيعيًا وباللون الجديد للصبغة.

إذا تلطخت أجزاء بشرتك المحيطة بحاجبك خلال صبغه، فإستخدمي قطنة مبللة وإمسحي فورًا تلك الصبغة.



صبغ الحواجب بدون تشقير

صبغ الحواجب بدون تقشير

تتوفّر عدّة طرق طبيعية يمكن من خلالها تشقير الحواجب باستخدام بعض المواد الطبيعية كالبابونج، إذ يعمل على تخفيف لون الحواجب وتشقيرها، ويُمكن إستخدامه على النحو الآتي:



المكوّنات:

كيس من شاي البابونج.

كمية من عصير الليمون.

كوب من الماء المغلي.

طريقة الإستخدام:

يُوضع كيس البابونج في الماء المغلي، ويُترك لمدّة ساعة، يُخلط ماء البابونج مع كمية متساوية من عصير الليمون بشكل جيد، تُغمس قطعة من القطن بالمزيج ثُمّ تُوضع على كامل الحاجب، تُكرر هذه الطريقة كل يوم لتشقير الحواجب.



صبغة الحواجب للحامل

صبغة الحواجب للحامل



تتجنّب المرأة الحامل أي علاج أو تجميل لشعرها أو لصبغ حواجبها خلال فترة الحمل حرصاً منها على صحّة طفلها وسلامته، حيث أن الرائحة القويّة المنبعثة من الصبغات التي تحتوي على مواد كيميائيّة قد تؤذي الحمل والجنين، لذلك يفضّل تجنّبه خلال تلك الفترة، ومع أنّها تعتبر غير مؤذية في الثلث الثالث من الحمل، إلّا أنّ الوقاية تعدّ أفضل وأضمن بالنسبة للمرأة والجنين، ويمكن إتباع النصائح التالية في حال الرغبة بصبغ شعر الحواجب أثناء الحمل:

يفضل إستخدام صبغات شعر طبيعية وآمنة من أجل تقليل التعرض للمواد الكيميائية، وإختيار الألوان الخالية من مواد التبييض أو الشبه خالية من الأمونيا.

لا يُنصح بإستخدام الحنة أثناء فترة الحمل، كونها تحتوي على مادة "البارافينيلينين ديامين" أو الـ "PPD" التي تُعرّض جسمك للإصابة بطفح جلدي أو حتى حساسية، إذا ما تمّ استخدامها بشكل مفرط لأنه حسب القوانين الأوروبية تُمنع إضافتها للمنتجات التي يتم وضعها على الجلد مباشرةً.

تابعي المزيد: تكثيف الحواجب بخلطات تغنيكِ عن التاتو



كيف أخفّف لون صبغة الحواجب

كيف أخفف لون صبغة الحواجب

سواء كانت درجة اللون خفيفة أو داكنة، فغالبًا مع حلول الأسبوع الرابع، سيكون حاجباك جاهزين لصبغهما من جديد، ولكن إذا وجدتِ لون حاجبيك داكنًا عما توقعتِ، يُمكنك تخفيفها بإتباعك الخطوات التالية:

خلط كمية مُتساوية من صودا الخبز والشامبو المعتاد في وعاء صغير لصنع معجون سميك، ثُمّ بإستخدام الفرشاة يُطبق العجين على الحاجبين بضع دقائق، ثُم يُشطف المعجون بعناية لتجب ملامسته للعينين، كما يُمكن تكرار العملية إن لزم الأمر.

يوضع القليل من عصير الليمون على قطعة قُطنية، ثُم يتم مسح الحاجب بها في الصباح الباكر، مع الحرص على عدم دخول العصير إلى العينين، كما يُمكن قضاء بعض الوقت تحت أشعة الشمس، لأن الشمس تُساعد عصير الليمون في تفتيح الحاجب ودعم عمله.

إستخدام نوع من الشّامبو المُصمم لتخفيف لون صبغة الشعر ومنها الحواجب، حيث يُساعد على إزالة اللون، مع أخذ الحيطة والحذر من عدم مُلامسة هذا الشّامبو للعينين.

إستخدام تونر وجه مُناسب، حيث يُمكن شراؤه من أي محل تجاري أو صالون، ويتم تطبيقه من خلال وضع كمية منه على قطعة قُطنية لتخفيف الصبغة، مع تكرار هذه العملية عدة مرات حسب الضّرورة.

إستخدام جل خاص للحاجبين، من خلال وضعه على الفُرشاة وتمشيط الحاجبين برفق، ثُم يُترك الحاجبان حتى يجفّا، وحتى يبدأ اللون بالاختفاء.



أضرار صبغ الحواجب

أضرار صبغ الحواجب

تُشير العديد من الدّراسات أن بعض مُنتجات تلوين الشّعر ذات الأساس الكيميائي يُمكن أن تُسبب تهيّج الوجه وتحسّسه، خطورة كبيرة على العين، خاصّة في حال ملامسة الصبغة للعين مباشرة، كما أن إستنشاق المواد الخارجة من الصّبغة عند البدء بها في بعض الأحيان تُسبب الصّداع، وتؤدّي كثرة إستخدامها إلى الشيب المُبكر.

تابعي المزيد: تشقير الحواجب بطرق آمنة في المنزل