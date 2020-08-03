للمحجبات.. نصائح وتنسيقات للفساتين المخططة بالطول

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 أغسطس 2020 04:43 مساءً - تصنع دور الأزياء الكثير من القطع المقلمة بالطول، ولأنها مميزة بشكلها وتضيف المزيد من الأناقة للفتيات المحجبات، ولأنهن يسعين دائمًا للظهور بأفضل إطلالة وشكل مناسب، جمعنا لكنّ اليوم عدة إطلالات مناسبة للمحجبات بهذه الصيحة، مع نصائح لهنّ عند ارتدائها.



نصائح لارتداء الفساتين المخططة بالطول

فساتين مخططة بالطول



تستطيع الثياب المقلمة أن تميز المرأة المحجبة عن غيرها؛ بكونها تلفت الأنظار، ففي حال كنتِ تشعرين بالحيرة حول كيفية تنسيق تلك القطع، فإليكِ بعض التفاصيل لإطلالة جميلة ومتكاملة، غالبًا ما تختار الفتيات المحجبات الألوان الأخرى من ثيابها إلى جانب الثياب المخططة، ولكنهن لا يعلمن أنه كلما خفّفن من ارتداء الألوان؛ نجحت الإطلالة أكثر، فكثرة الألوان تعوق نجاح الإطلالة، وتجعلهن يظهرن بمظهر مبالغ فيه، ولأن دور الأزياء تصمم القطع المخططة بعدّة أشكال، منها المقلّمة من لونين أو ثلاثة أو أكثر، يفضّل اختيار اللوك الموجود باللونين معًا؛ لأنه يسهّل ارتداء بقية القطع، واحرصي عند اختيارك للحجاب على أن يكون متناسقًا، فمثلًا إن اخترتِ أحد الخطوط الحيادية بلونين؛ اختاري لونًا حياديًّا آخر للحجاب، أما مع الألوان الثلاثية والرباعية؛ فيجب عليكِ اختيار الحجاب بأحد ألوان الخطوط، ونذكركِ عزيزتي بأن الأزياء المخططة بالطول هي من أفضل القطع للفتيات ذوات القامة القصيرة. ‬

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تنسيقات لفساتين محتشمة ومخططة بالطول

فساتين مخططة بالطول



يمكنكِ -عزيزتي- ارتداء الفستان المخطط بأي طريقة محتشمة، لذا اخترنا لكِ عدة موديلات، منها فستان زهري مصمم بأزرار وخطوط طولية بيضاء، يمكنكِ تنسيقه إن كان مفتوحًا مع بنطال أبيض، واختاري حذاءكِ وحجابك باللون الأبيض أيضًا؛ لتظهري بإطلالة متكاملة، أو تأنقي بفستان سماوي واسع ومخطط بالأبيض مع حجاب وحذاء بلون مماثل للفستان وحقيبة بلون الخطوط البيضاء، ويمكنكِ ارتداء فستان مصمم بشكل القميص الأزرق المخطط بالأبيض، وأكملي ملحقاتك بلون الخطوط البيضاء، وادمجيها مع أي لون مناسب للأزرق، كالزهري أو الأحمر؛ لمظهر مرح وأكثر شبابية، أو نسقي فستانًا أبيض مخططًا بالبني، أو أي لون حيادي، مع حجاب بلون الخطوط الحيادية؛ لمظهر في غاية الأناقة، وإن كنتِ بحاجة لفستان أكثر شبابية؛ فاختاري فستانًا أبيض مخططًا طوليًّا بأكثر من لون كالأحمر والأزرق، وأكملي ملحقاتك بالأبيض أو أحد ألوان الإطلالة.

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