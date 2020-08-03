موديلات تنانير طويلة كلوش لإطلالة أنثوية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 أغسطس 2020 04:43 مساءً - تفضّل الكثير من الفتيات اعتماد التنانير الطويلة الكلوش في إطلالاتها، فهي تمنحهن قدرًا من الأناقة والجاذبية.

ومع تعدد موديلات التنانير؛ يمكن للفتيات تنسيقها بأشكال وألوان متعددة، بحسب الإطلالة التي ترغبين في الظهور بها.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لكِ "الخليج 365. نت" مجموعة من موديلات تنانير طويلة كلوش، يمكنكِ أن تستوحي ما يناسبك من بينها؛ لإطلالة مميزة وجذابة.



تنورة طويلة كلوش لإطلالة صيفية

تنورة طويلة كلوش لإطلالة صيفية



إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة صيفية ناعمة؛ يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة؛ بارتداء تنورة طويلة كلوش، بتصميم بليسيه من الساتان، وتنسيقها مع تيشيرت برقبة عالية، وبدون أكمام.

ويمكنكِ الاستعانة بهذه الإطلالة في أوقات العمل، وتنسيقها مع حذاء ذي كعب عالٍ، وشنطة متوسطة الحجم.

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تنورة طويلة كلوش لإطلالة صيفية على البحر

تنورة طويلة كلوش لإطلالة صيفية على البحر



إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة صيفية يمكن ارتداؤها على البحر؛ يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة، بارتداء تنورة طويلة كلوش، مطبعة برسومات متعددة، وتنسيقها مع الكروب توب بتصميم الأوف شولدر، وبأكمام قصيرة.

ومع هذه الإطلالة؛ يمكنكِ اعتماد تسريحة شعر منسدل على أحد جانبي الوجه، مع ارتداء قبعة للحماية من الشمس.



تنورة طويلة مطبعة بنقشة الأزهار

تنورة طويلة مطبعة بنقشة الأزهار



إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة أنيقة، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة؛ بارتداء تنورة طويلة كلوش، وبخصر عالٍ، ومطبعة بنقشة الأزهار، وتنسيقها مع بلوزة ضيقة بأكمام طويلة، وبرقبة عالية.

ويمكنكِ الاستعانة بهذه الإطلالة في أوقات العمل والخروجات المسائية، وتنسيقها مع شنطة يد صغيرة الحجم، وحذاء ذي كعب عالٍ.

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تنورة طويلة كلوش من الشيفون

تنورة طويلة من الشيفون



إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة أنيقة وجذابة، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة؛ بارتداء تنورة طويلة كلوش من الشيفون، وبتصميم كشكش من الأسفل، وتنسيقها مع بلوزة قصيرة باللون الأبيض، وبدون أكمام.

ويمكنكِ تنسيق هذه الإطلالة مع حذاء ذي كعب منخفض مع هذه الإطلالة، واعتماد تسريحة شعر مرفوع على شكل كعكة منخفضة.



تنورة طويلة كلوش بتصميم منقط

تنورة طويلة كلوش بتصميم منقط



إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة ناعمة، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة؛ بارتداء تنورة طويلة كلوش بتصميم منقط، وبكرانيش من الأسفل.

ومع هذه الإطلالة؛ يمكنكِ اعتماد تسريحة شعر على شكل ذيل الحصان، وتنسيق حذاء ذي كعب عالٍ.

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تنورة طويلة كلوش بتصميم كاروهات

تنورة طويلة كلوش بتصميم كاروهات



إذا كنتِ من عشاق الكاروهات، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة؛ بارتداء تنورة طويلة كلوش، وبتصميم الكاروهات، وتنسيقها مع بلوزة على شكل الجسم وبأكمام طويلة.

ويمكنكِ تنسيق حذاء ذي كعب عالٍ مع هذه الإطلالة، واعتماد تسريحة شعر على شكل كعكة عادية.