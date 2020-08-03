رضوى الشربيني تعليقا على مزاعم اغتصاب جماعي في فندق شهير: قدموا بلاغات واللي له حق هياخده

علاقات و مجتمع

علقت الإعلامية رضوى الشربيني، على تداول شهادات على مواقع التواصل الاجتماعي حول مزاعم اغتصاب جماعي لفتاة داخل فندق شهير بالقاهرة عام 2014، وتشير معظم الشهادات إلى إقدام 8 شباب على اغتصاب فتاة بعد تخديرها، مع توقيع كل منهم باسمه على جسدها، وتصويرها فيديو لابتزازها.

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وقالت "الشربيني"، خلال تدوينه لها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "المغتصبون في واقعة الفندق الشهيرة، بعد استخدام جميع وسائلهم من التهديد والوعيد، اللى مجبش نتيجة خالص، كل واحد فيهم بدأ يلزق التهمة في التانى، ويكلموا ناس تكلم ناس عشان محدش يجيب سيرتهم".

وتابعت: "الحقيقة هي مش فارق انتم مين وعددكم كام، اللي فارق أنه اللي ليها حق تاخده.. وهتاخده بإذن الله، كل اللي مطلوب من كل ضحية تم اغتصابها في واقعة الفندق الشهيرة أنها تروح وتبلغ، واللي عنده شهادة أو دليل يروح ويقدمه، العيال دي لو ماتحبيتش هيبقى عشان محدش قدم بلاغ رسمي مش عشان هما مسنودين".

وواصلت: "روحوا قدموا مكتب النائب العام مفتوح لينا كلنا، واللى مش عايز المجلس القومي للمرأة موجود"، مستنكرة: "العب.. السادة المغتصبين طلع عندهم لجان إلكترونية وعاملة شغل جامد أوى، ماعرفتكش أنا كده".