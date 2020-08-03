علاقات و مجتمع
مقطع فيديو قصير، لا يتعدى الـ20 ثانية، ظهر خلاله المطرب عمرو دياب، والممثلة دينا الشربيني، سويا، في إحدى الكافيهات في الساحل الشمالي، خلال استمتاعهما بالإجازة الصيفية.
وظهر الثنائي بأزياء صيفية بيضاء بأكمام قصيرة، وتفاعلا مع نغمات أغنية "الهضبة" الجديدة "يا بلادنا يا حلوة"، التي حققت ملايين المشاهدة على مدار عدة أيام.
وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، الذي حقق آلاف المشاهدات، ومئات التعليقات، أبرزها: "مطقمين مع بعض.. ولايقين على بعض أوي"، و"أحلى كابل في الوسط الفني"، و"الحب فعلا بيحلي".
وكانت الفنانة دينا الشربيني، دعمت عمرو دياب، وذلك بعد طرحه أغنية "يا بلدنا يا حلوة"، وذلك عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشرت دينا الشربيني، فيديو كليب للأغنية الجديدة، وكتبت في تعليقها عليها: "الأسطورة الحقيقي، الأوحد والوحيد عمرو دياب".
كانت هذه تفاصيل خبر "مطقمين مع بعض".. عمرو دياب ودينا الشربيني يستمتعان بالإجازة على "يا بلادنا يا حلوة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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