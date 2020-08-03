"ملكة جمال يا عمري".. روجينا في جلسة تصوير بفستان أحمر منفوش

لايف ستايل

شاركت الفنانة روجينا، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عددًا من الصور لأحدث جلسة تصوير خضعت لها بعدسة المصور الفوتوغرافي محمود البحيري.

ظهرت "روجينا" خلال الجلسة، مرتدية فستان أوف شولدر منفوش من التل، باللون الأحمر، من تصميم محموعة أزياء "تايا"، من تنسيق إسلام متولي، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها بأنامل مصفف الشعر يوسف الأشقر.

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لم تتكلف الفنانة في وضع مساحيق التجميل الصاخبة، إذ ظهرت بمكياج هادئ تناسب مع إطلالتها بأنامل خبيرة التجميل دينا راغب، ووضعت أحمر الشفاه بلون النود اللامع الذي أبرز جمالها وأنوثتها.

وأرفقت "روجينا" تعليقًا على جلسة التصوير التي خضعت لها، موجهة رسالة للمرأة، قائلةً: "أكره الضعف وهذة رسالتي للمرأة".

ولاقت الجلسة التي خضعت لها الفنانة روجينا، استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم مع إطلالتها، وحصدت ما يقرب من 30 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات والتي كان من أبرزها: "إيه الحلاوة دي يا عوومري، ملكة جمال العالم، فدوى تجنني بالأحمر، فدوى يا عومري، جميلة الجميلات، ملكة جمال يا عومري".

يذكر أن الفنانة روجينا، شاركت في رمضان الماضي بمسلسل البرنس، وكان من بطولة الفنان محمد رمضان، أحمد زاهر، إدوارد، ورحاب الجمل.