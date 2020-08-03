نادين نجيم توجه رسالة غامضة: من الصعب أن تهزم شخصا لا يستسلم أبدا

لايف ستايل

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة من آخر جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت "نادين" خلال الجلسة، بفستان باللون الأسود متوسط الطول، دون أكمام، مع الشراشيب، وتركت شعرها منسدلًا، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات التي أظهرتها أكثر جمالًا وأنوثة.

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وأرفقت الفنانة تعليقًا على الصورة موجهة رسالة غامضة قالت خلالها: "من الصعب أن تهزم شخصًا لا يستسلم أبدًا".

ولاقت الجلسة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، وحصدت ما يقرب من 97 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، والتي كان من أبرزها: "جميلتي، كل سنة وانتي جميلة، ما أحلاها هالطلة".

يذكر أن نادين نجيم، تشارك في مسلسل "2020"، الذي تدور أحداثه حول عصابة يقودها في السرّ قصي خولي، وتقوم نادين، بدورين في المسلسل، حيث تجسد شخصية النقيب (سما) وشخصية الفتاة الشعبية، ضمن أحداث بوليسية وتشويقية أدارتها كاميرا المخرج اللبناني فيليب أسمر.