إطلالات كاجوال بسيطة للمحجبات من سلمى البطاوي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 أغسطس 2020 04:42 مساءً - تتأنق الموديل ومدوّنة الموضة سلمى البطاوي بعدة تنسيقات لخيارات كاجوال مستوحاة من أحدث خطوط الموضة، وتنسقها ببساطة وأناقة عالية ومحتشمة مناسبة لكل الفتيات العربيات، ولاهتمامها بأناقتها وجمال إطلالاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما إنستجرام، جمعنا لكنّ من وحيها عدة خيارات لأزياء محتشمة وبسيطة بأسلوب الكاجوال، فاستوحين منها ما يناسب شخصياتكن في المشاوير اليومية.

القمصان الرسمية بالأسلوب الشبابي

القمصان الرسمية بالأسلوب الشبابي



تعتمد سلمى البطاوي على القمصان الرسمية بالأسلوب الشبابي لمظهر بسيط وأنيق، ومنها اختارت قميصًا رماديًّا مخططًا بالأزرق والأبيض مع بنطال من الجينز باللون الأزرق الداكن وحجاب كحلي، وزينت الإطلالة بحذاء بني وحقيبة زهرية لمظهر بسيط وأنيق، وفي الإطلالة الثانية نسقت قميصًا أسود برسومات ذهبية مع بنطال أبيض وحجاب باللونين الأبيض والأسود لزي محايد، وتأنقت في إطلالة أخرى بقميص أزرق مخطط بالأبيض وبنطال أبيض مع حجاب ملون بالأبيض والأحمر والأزرق بطريقة شبابية، وتجملت بقميص أزرق وبنطال جينز مع حجاب ملون بالأزرق والأحمر بطريقة أنثوية، أما في الإطلالة الأخيرة فتزينت بقميص أسود وبنطال رمادي مع حجاب أبيض مزين بنقط سوداء وقماش فوسفوري.

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معطف الجينز لإطلالة محتشمة ومريحة

معطف الجينز لإطلالة محتشمة ومريحة



تفضِّل سلمى البطاوي خيارات المعاطف الجينز؛ لتعطيها مظهرًا محتشمًا وبسيطًا مع الإطلالات الكاجوال، وفي أحدث خياراتها ارتدت معطفًا من الجينز وحجابًا باللون الأسود مع إطلالة يكسوها اللون الأبيض، وظهرت ببنطال ومعطف من الجينز الأبيض مع حجاب زهري لمظهر أنثوي أنيق، وأطلت ببنطال أبيض ومعطف من الجينز الأسود مع تيشيرت أسود برسومات لزي بسيط وشبابي، ولمظهر مريح تألقت ببنطال أسود من القطن الواسع المخطط بالأبيض مع معطف جينز أزرق وحجاب أسود لزي كاجوال مناسب للخروج اليومي والمشاوير البسيطة، وظهرت في إطلالة أخرى بمعطف أحمر من الجينز وبنطال أسود مع بلوزة بيضاء بسيطة وحجاب أسود لإطلالة جذابة، واعتمدت في إحدى إطلالاتها قطعًا يكسوها اللون الأبيض، مكوَّنة من بنطال ومعطف من الجينز وتيشيرت، وأكملت مظهرها بحجاب بني مرسوم بالنقوشات الملونة بالأحمر والأزرق، أما في الإطلالة الأخيرة فلجأت لمعطف الجينز الأزرق وبنطال واسع أسود مخطط بالأبيض في الجانبين مع حجاب ملون لكسر إطلالتها الحيادية.

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