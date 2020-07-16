منها الحمى.. أعراض تستدعي عدم ذهاب الطفل إلى الحضانة عند ظهورها

صحة

ذعر وقلق ينتاب الآباء عند خروج ابنائهم للحضانة خوفا من فيروس كورونا، وهناك بعض الأعراض التي إذا أصيب بها الأطفال تستدعى بقاءهم في المنزل منها كما ذكرها موقع "health line"

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الحمى

الأعراض، التي تستلزم بقاء الطفل في المنزل، هى الحمى 38.5 درجة مئوية.

والإسهال والقيء والتعب العام

على الأهل عدم إرسال طفلهم إلى رياض الأطفال عند مخالطته لشخص مصاب بكورونا.

وعلى القائمين على الحضانات التعرف على كيفية التعامل مع الأعراض الخفيفة في الأشهر القادمة.