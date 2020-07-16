صحة
ذعر وقلق ينتاب الآباء عند خروج ابنائهم للحضانة خوفا من فيروس كورونا، وهناك بعض الأعراض التي إذا أصيب بها الأطفال تستدعى بقاءهم في المنزل منها كما ذكرها موقع "health line"
الحمى
الأعراض، التي تستلزم بقاء الطفل في المنزل، هى الحمى 38.5 درجة مئوية.
والإسهال والقيء والتعب العام
على الأهل عدم إرسال طفلهم إلى رياض الأطفال عند مخالطته لشخص مصاب بكورونا.
وعلى القائمين على الحضانات التعرف على كيفية التعامل مع الأعراض الخفيفة في الأشهر القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر منها الحمى.. أعراض تستدعي عدم ذهاب الطفل إلى الحضانة عند ظهورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.