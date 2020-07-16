سمية الخشاب بـ "كمامة" في أحدث جلسة تصوير

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة سمية الخشاب متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت أثناء ارتدائها الكمامة وتحاوطها الأشجار من جميع الاتجاهات، وانهالت تعليقات متابعيها على الصور أبرزها، "لما بتكوني على طبيعتك أحلى بكتير، منورة، جمالك مختلف".

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سمية الخشاب تقدم مقترحا لمواجهة التحرش

وكانت الفنانة سمية الخشاب قدمت مقترحا لعقاب المتحرشين، وذلك في مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وذكرت "الخشاب" في مقطع الفيديو: "الولاد الصغيرين اللي بيتحرشوا وهما مش فاهمين، الوعي والفهم والإدراك.. ملاقوش في البيت اللي يعلمهم الغلط من الصح والحرام والحلال.. المفروض نعلمهم ونفهمهم".

وتابعت بأنه يجب تعليم وتقديم الوعي قبل العقاب: "قبل ما يتعاقبوا لازم يتحطوا في مراكز يتعملوا فهم وإدراك.. لو عمل حاجة تاني هيتعاقب قانوني.. بس بيبقوا ولاد صغيرين ومش فاهمين.. ومحتاجين مراكز للتأهيل".

وأوضحت سمية الخشاب، أنه ليس ذنب الأطفال أنهم لم يجدوا من يوعيهم ويفهمهم: "أنا بقترح إن لو اتعملت مدارس تأهيلية داخل المدارس في فصل الصيف والفصول فاضية مش هتبقى حاجة مكلفة.. وأعتقد في كتير من مدربين التنمية البشرية ومدرسين التربية، ممكن يتبرعوا بساعة أو ساعتين من وقتهم للولاد اللي محتاجين التنمية البشرية دي.. واللي محتاجين للفهم والإدراك والاستيعاب".