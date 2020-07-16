"اللي قادرة على المواجهة اتخطبت".. مواقف وصور تصدرت فيها أمينة خليل التريند

علاقات و مجتمع

في حفل عائلي بسيط احتفلت الفنانة أمينة خليل، بخطبتها، على المهندس عمر طه، وذلك بعدما أعلنت قبل عدة أشهر عن اقتراب موعد خطبتها.

واختارت "أمينة" إطلالة بسيطة إذ ارتدت فستانا أبيضا قصير منقوش، يجمع بين قماش الشيفون والجبير، ذو أكمام طويلة وفضفاضة، كما اختارت تسريحة شعر إنسيابية، وماكياج بسيط.

وعقب إعلان خطبة الفنانة أمينة خليل تصدرت الصورة التي ظهرت خلالها وهي تضحك مع خطيبها في الحفل، مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقة بتعليق: "اللي قادرة على التحدي والمواجهة اتخطبت"، في إشارة لمسلسل "ليه لأ" الذي تؤدي أمينة خليل بطولته.

وتصدرت أمينة "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تعليقات بعض المتابعين حول الربط بين خطبتها والدور الذي تقدمه في المسلسل، الذي تجسد فيه دور الفتاة المستقلة عن أسرتها ومواجهتها لقيود المجتمع.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتصدر فيها أمينة خليل تريند مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وجد قبل ذلك مواقف وصور تداولها رواد "السوشيال ميديا".

- قلعني الجزمة عشان غالية

في الموسم الماضي من سلسلة برنامج المقالب الفنان رامز جلال، الذي جاء بعنوان: "رامز مجنون رسمي"، وقعت الفنانة أمينة خليل ضحية إحدى حلقاته، وعقب انتهاء الحلقة، تصدرت الفنانة تريند "تويتر"، بسبب مشهد إصرارها على خلع حذائها حتى لا يتضرر.

"قلعني الجزمة عشان غالية".. الجملة التي تسبب دخول الفنانة أمينة خليل تريند تويتر، بالفعل استجاب رامز جلال لطلبها وساعدها في خلع الحذاء الذي كانت ترتديه.

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ما فعلته أمينة خليل في حلقة "رامز مجنون رسمي"، جعل الكثير من الفتيات يستشهدون به: "أمينة زي معظم البنات ممكن تخاف على لبسها أكتر من نفسها".

- شائعة ارتباطها بمطرب كايروكي

قبل قرابة العام أعلنت الفنانة أمينة خليل عن اقتراب موعد خطبتها، من خلال إحدى حواراتها الصحفية، وأثار حديثها عن الخطبة الجدل حول ارتباطها بالفنان هشام تامر، عضو فريق "كايروكي".

وذلك بعد صورة نشرها عضو "كايروكي" عبر حسابه على إنستجرام، وهو يحتضن الفنانة أمينة خليل ويضحكان، وهو ما أثار الجدل حول طبيعة علاقتهما وحقيقة ارتباطهما.

- صورتها مع العالمي محمد صلاح

وفي وقت سابق، نشرت الفنانة أمينة خليل، صورة لها برفقة اللاعب العالمي محمد صلاح، وكانت ذلك خلال تواجدهما في منتجع الجونة بالغردقة.

وظهرت الفنانة مرتدية "هوت شورت"، و"كارديجان" باللون البرتقالي، من فوق "توب" باللون الأبيض، وحذاء بنفس اللون، مُعلقة: "كان شرف ليا".

الصورة التي جمعت الفنانة باللاعب العالمي تسببت في انتقاد لاذع لها، إذ اتهمها البعض بأنها عادًة ما ترفض التصوير مع جمهورها، فعلقت إحدى متابعيها قائلة: "كويس إنه وافق يتصور معاكي عشان محترم ومتربي على الأصول مقالكيش أنا مش عايز أتصور النهارده زي ما بتعملي في الناس".

وسرد بعد ذلك عدد من المتابعين مواقف جمعتهم بأمينة خليل: "اتعاملت معايا فعلًا بالشكل ده"، "ده حقيقي لما جت عندنا بورسعيد في مسلسل ليالي أوجيني كان ظافر بيتصور مع كل الناس وهي مكانتش بتوافق تقابل حد ولا تتكلم مع حد وكانت في منتهى الغرور مع إن الناس كلها عندنا بتحبها وكل الناس اتصدمت فيها لما عملت كدا".