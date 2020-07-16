في موسم المانجو قد تبحث السيدات عن طريقة لاستخدامها في الطعام، ولذلك تقدم "هن" طريقة تحضير الدجاج بالمانجو وجوز الهند.

مقادير الدجاج بالمانجو وجوز الهند

فصا ثوم مفرومان ناعماً

ملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج المفروم

نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون

نصف ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الأحمر المطحون

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ملعقة صغيرة ملح

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

4 صدور دجاج بدون عظم أو جلد

حبة مانجو كبيرة وناضجة وطرية قليلاً، ومقشرة ومفرومة

نصف كوب حليب جوز الهند

ملعقة كبيرة كزبرة طازجة مفرومة

طريقة تحضير دجاج بالمانجو وجوز الهند

اخلطوا الثوم والزنجبيل والكمون ورقائق الفلفل الأحمر والملح وزيت الزيتون في وعاء متوسط، ثم ضيفوا الدجاج إلى التوابل وتبّلوا المزيج جيداً.

اقلوا الدجاج لمدة 7 أو 8 دقائق في مقلاة كبيرة غير لاصقة على نار عالية، حتى يصبح لونه بنياً على كلا الجانبين، ثم ضيفوا المانجو وحليب جوز الهند، واتركوا المزيج يغلي لمدة 4 أو 5 دقائق أخرى حتى ينضج، وضيفوا الملح بحسب الرغبة.

قدّموا الدجاج مع الصلصة فوق الأرز الأبيض أو البني المطبوخ على البخار وزينوه بالكزبرة الطازجة.