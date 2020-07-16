الامارات | وزير سلوفاكي في مهب الريح بسبب رسالة جامعية

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير سلوفاكي في مهب الريح بسبب رسالة جامعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض وزير التعليم في سلوفاكيا برانيسلاف جروهلينج، أول من أمس، اتهامات بأنه سرق أجزاء من أعمال أخرى، وضمها لرسالته التي نال عنها شهادة في القانون.

وقالت صحيفة «دينيك إن» اليومية التقدمية في تقرير، أول من أمس، إن الوزير استعان بأجزاء كبيرة من أعمال أخرى في أطروحة الدبلومة الخاصة به في عام 2009، دون الإشارة بشكل واضح إلى مصادرها.

وخلصت بوابة «اس ام إي.اس كيه» الإخبارية بعد تحليل العديد من النصوص إلى أن «حقيقة قيامه بالنسخ واضحة للوهلة الأولى».

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ورفض الوزير الليبرالي الادعاءات، كما رفض مطالبات بتقديم استقالته.

وكان جروهلينج قد درس في جامعة صغيرة في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا.

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