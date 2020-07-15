الأصفر من أبرز موضة ألوان خريف وشتاء 2020.. هذه هي طرق تنسيقه

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يوليو 2020 04:43 مساءً - لطالما عهدنا تضمين أهم الدور العالمية اللونَ الأصفر الغني بإشراقته وحيويته ضمن مجموعات الربيع والصيف، إلا أنه ولخريف 2020 قررت أهم الماركات العالمية إدخال اللون الأصفر ضمن أحدث اتجاهات موضة ألوان الموسم؛ ليكون أساسياً فيها إن لم يكن على رأس قائمتها.

فستان أصفر حيوي راقي من كارولينا هيريرا Carolina Herrera





وقد ظهر اللون الأصفر بدرجات متعددة على منصات عروض خريف 2020، كان أبرزها الأصفر الباهت والأصفر المشرق والحيوي، بارزاً من خلال الكثير من التصاميم، سواء المعاطف، فساتين السهرة من مختلف الخامات، والأزياء الكاجوال والرسمية أيضاً.

إذا كنتِ من محبات اللون الأصفر؛ فلا تترددي أبداً باعتماد واحدٍ من ظلاله هذا الخريف.. ولكي تكون بالفعل على الموضة، سنضع بين يديك أجمل التصاميم التي رصدناها على منصات العروض باللون الأصفر؛ كي تكوّني فكرةً عن موضة الموسم!

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اللون الأصفر موضة أساسية في خريف 2020



اللون الأصفر المشرق موضة خريف 2020

فستان أصفر مع ياقة بيضاء من غوتشي Gucci



ظهر اللون الأصفر المشرق المائل إلى الأخضر على منصة عرض إرديم Erdem، من خلال إطلالة فاخرة لفستان من الحرير الأصفر مع قفازات راقية من الأورغانزا لاستكمال اللوك.

كما ولفتنا الفستان الأصفر المشرق والمتلألئ بتصميمه المميز بالكشاكش العريضة، وحزامه الأنيق على منصة عرض كارولينا هيريرا Caroline Herrera، نسقيه مع تسريحة بشعر مرفوع من الأمام لإبراز الكتفين.

ومن ضمن عرض غوتشي Gucci، رصدنا الفستان الأصفر بتصميم ريترو أنيق، أعاد ذكرى الزمن الجميل، وقد لفتنا بتصميم ميدي وياقة بيضاء مع أزرار أمامية لإطلالة نهارية أنيقة.

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اللون الأصفر الباهت موضة خريف 2020

فستان سهرة باللون الأصفر الباهت من ميو ميو Miu Miu





اللون الأصفر الباهت، هو تلك الدرجة من الأصفر المائلة إلى الأخضر الفاتح جداً والباهت.

وقد ظهر على منصات دور عالمية كثيرة لخريف 2020، من ضمنها إطلالة مميزة رصدناها لدار مارك جايكوبس Marc Jacobs من خلال معطف فرو قصير، وقبعة من الخامة ذاتها لأيام الخريف الباردة، وقد ارتدته العارضة بأسلوب فستان قصير.

كذلك، لفتنا ضمن عرض ميو ميو Miu Miu فستان سهرة من الحرير الفاخر باللون الأصفر الباهت لإطلالة مسائية مترفة، تميز بتصميمه المستقيم والعقدة الأمامية الناعمة لإضفاء لمسة مفعمة بالأنوثة.

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