شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عبد الرازق تنشر أول صورة مع زوجها رقم 12 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق عدة صور برفقة زوجها هيثم زنيتا، مدير تصوير مسلسلها الرمضاني الماضي "سلطانة المعز" خلال الإجازة الصيفية.

وجاء نشر الصور على حساب الفنانة المصرية، بعدما أعلنت في شهر مايو الماضي بأنها احتفلت بعقد قرانها أثناء تصوير المسلسل على أن يقام حفل زفاف بسيط بعد العيد، وتنوي قضاء شهر العسل في الجونة.

يذكر أن غادة عبد الرازق تعاونت مع هيثم زنيتا في مسلسل "حكاية حياة" الذي عرض في رمضان 2013، وخرجت شائعات وقتها تفيد بارتباطهما ولكنها نفت ذلك.

وكشفت الفنانة المصرية قبل ذلك أنها تزوجت 11 مرة خلال حياتها، وكان أول زواج لها في عمر 17 عاما، موضحة أن الزيجة الأولى هي التي أنجبت منها ابنتها روتانا بعد عام من الزواج. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | غادة عبد الرازق تنشر أول صورة مع زوجها رقم 12 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.