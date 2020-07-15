علاقات و مجتمع

نشرت مي كساب، صورة جديدة عبر حسابها على إنستجرام، جمعتها بزوجها أوكا، وهي تقف خلفه معلقة: "أنا دايما وراه مش قدامه"، وذلك عقب انفصاله عن مطرب المهرجانات أورتيجا. Advertisements وأعلن مطرب المهرجانات أحمد متولي الشهير بـ"أورتيجا"، انفصاله رسميا عن مطرب المهرجانات محمد الشهير بـ"أوكا" بعد تعاونهما منذ أكثر من 10 سنوات.

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كانت هذه تفاصيل خبر مي كساب تدعم زوجها بعد انفصاله عن أورتيجا: أنا ديما وراك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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