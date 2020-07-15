بعد حديث عمرو أديب عنه.. تعرف على فوائد لبن الأم في مواجهة كورونا

صحة

"لبن قدر يبقى عنده كفاءة مع فيروس كورونا، الموضوع بجد لأنه فيه مواد بتقوي المناعة".. بتلك الكلمات تحدث الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، عن تأكيد بعض الدراسات على تأثير لبن الأم في مواجهة جائحة كورونا كوفيد-19.

وتابع حديثه: "فيه ناس هتطلع نكت وتقول ونجيب لبن الأم منين، بس أنا حبيت أقول عن الموضوع ده لأنه مهم".

وسبق أن أكدت منظمة الصحة العالمية، أهمية لبن الأمهات والرضاعة الطبيعية.

ففي أبريل الماضي، ناشدت "الصحة العالمية" الأمهات، بالرضاعة الطبيعية لوقاية أطفالهن من العديد من الأمراض، عبر تغريدة على الحساب الرسمي لـ"WHO Egypt"، باللغة العربية العامية: "ليه مهم أن الأمهات يكملوا الرضاعة الطبيعية لأطفالهم خلال انتشار كوفيد 19؟"، لتجيب: "لأن الحماية اللي بتوفرها الرضاعة الطبيعية قوية، وبتحمي ضد الأمراض المعدية من خلال نقل الأجسام المضادة والعوامل اللي بتمنع العدوى".

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وأكدت المنظمة عدم انتقال فيروس كورونا من خلالها إلى الطفل،على لسان أنشو بانرجي، كبير مستشاري إدارة شؤون الصحة والبحوث الإنجابية بـ"الصحة العالمية"، في المؤتمر الصحفي المنعقد الشهر الماضي.

وذكر الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، أن لبن الأم، يساعد على توفير العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل خلال الأشهر الأولى.

وشددت على أنه يمنح اللبن الطبيعي للطفل، ما يقارب نصف احتياجات الطفل الغذائية خلال النصف الثاني من العام الأول، ونحو ثلث تلك الاحتياجات خلال العام الثاني من حياته.

وأشارت إلى أنه يساهم في حماية الأطفال من الأمراض المعدية والمزمنة، مثل الإسهال أو الالتهاب الرئوي، ويساعد على الشفاء من الأمراض بسرعة، كما أنه يساعد في النمو الحسي والمعرفي للأطفال.