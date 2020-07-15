نصائح لتقليل اضطرابات المعدة خلال الدورة الشهرية

علاقات و مجتمع

تؤثر الدورة الشهرية عادة على الجهاز الهضمي، وتسبب اضطرابات بين الإسهال والإمساك والقئ وألم المعدة، ورغم أنه لا يمكن للفتيات دائمًا تغيير طريقة تفاعل الجسم قبل وأثناء فترة الحيض.

إلا أنه يمكن أن يقلل تغيير النظام الغذائي، ونمط الحياة من تأثر اضطراب المعدة أو الإمساك أو الإسهال.

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نصائح لتقليل اضطرابات الجهاز الهضمي

يجب تناول الكثير من الألياف الطبيعية، بما في ذلك الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، حيث تساعد الأطعمة الغنية بالألياف على الحفاظ على انتظام الجهاز الهضمي.

يمكن للحركة، أن تساعد في تخفيف الانتفاخ والانزعاج المرتبط بمتلازمة ما قبل الدورة الشهرية، وتساعد في الحفاظ على حركة الأمعاء.

جربي تناول الملينات، حيث تساعد ملينات البراز، الفضلات على المرور عبر الأمعاء بسهولة أكبر حتى تتساوى مستويات الهرمون.

تناولي الأيبوبروفين لأنه لا يساعد فقط على تقليل تقلصات الرحم وعدم الراحة، ولكنه أيضًا مثبط للبروستاجلاندين. في بعض الأحيان، قد يساعد هذا التأثير على التخلص من اضطرابات الجهاز الهضمي المرتبطة بتلك الفترة.

إذا كانت اضطرابات الأمعاء المرتبطة بالدورة الشهرية تعوق الحياة اليومية للفتيات، يمكنها التحدث إلى طبيبه حول أفضل خيارات العلاج.