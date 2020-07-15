هل اكتشفت ما المميز في أحمر شفاه Chanel الجديد؟

في حال استخدمت عطر N°5 هذا الصباح أو تألقت بفستان أسود قصير في آخر المساء فبالتأكيد تدركين أن دار Chanel وفرت لأجيال من النساء كل ما يحتجن إليه بفضل ابتكاراتها وإبداعاتها التي لا تنضب. وها هي الآن تطلق أحمر الشفاه Rouge Coco Flash الجديد لتنعمي بإطلالة مشرقة وجذابة.

تم تصميم مجموعة أحمر الشفاه الجديدة من Chanel من قبل المصممة الإبداعية المكياج لوتشيا بيكا، وتقدم المجموعة 27 لوناً رائعاً مع ثلاثة ألوان للطبقة أخيرة، وتتنوع درجات الألوان بين تدرجات النيود والبرتقالي والوردي والأحمر العنابي والزهري الغامق والأحمر والخوخي والألوان الداكنة لتناسب كل ألوان البشرة. أما بالنسبة للطبقة الأخيرة فتأتي باللون الذهبي والبرتقالي والأسود وبإمكانك وضعها فوق أي لون آخر لمنحه لمعاناً جذاباً أو ببساطة استخدامها لوحدها.

راعت Chanel أدق التفاصيل عند ابتكارها لهذه المجموعة الجديدة حيث يتميز أحمر الشفاه بلونه الغني وتدخل في تركيبته مجموعة من الزيوت المفيدة مثل الجوجوبا والميموزا وعباد الشمس فيمنح الشفتين لمعاناً خفيفاً فضلاً عن ثباته لمدة ثمان ساعات. ولسهولة تمييز اللون الداخلي تم تصميم العلبة بغطاء شفاف.

بعد أن أطلقت Chanel مجموعة Rouge Coco Flash فاجأتنا من جديد بالإعلان عن لونين جديدن وهما Ami لون المرجان الحي، وLover اللون الأحمر القاتم، مثبتة بذلك أنها علامة خلاقة ومتجددة.

لتقديم مجموعة أحمر شفاه Rouge Coco Flash الجديدة، تعاونت Chanel مع سفيرة العلامة ليلي روز ديب لتظهر لنا مدى سهولة انتقاء اللون المثالي المناسبة لك من المجموعة.

Advertisements

المرح واكتشفي مدى سهولة انتقاء أحمر شفاه Chanel الجديد ثم تسوقي الألوان المفضلة لدينا والتي اخترناها لك في الأسفل.

قد يهمك أيضا:

للمرأة الخمسينية... أسرار المكياج الناجح من سلمى حايك

لوني حياتك مع أحمر الشفاه من "لايت أورغانيكس"