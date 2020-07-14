بسمة بوسيل بـ"الأبيض" في أحدث جلسة تصوير.. ومتابعوها: على طبيعتك أحلى

لايف ستايل

شاركت بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسنى، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت بسمة في الصور بإطلالة جذابة، مرتدية ملابس بيضاء اللون، وانهالت التعليقات من متابعيها، أبرزها "شكلك مختلف، على طبيعتك أحلى".

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وتزوجت بسمة بوسيل، من الفنان تامر حسني، عام 2012، وأنجبا آدم تاليا وأمايا.

وكانت عادت بسمة بوسيل مؤخرًا للساحة الفنية، وطرحت أغنية "إيلا راح الغالى"، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".