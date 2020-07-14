لايف ستايل
شاركت بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسنى، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهرت بسمة في الصور بإطلالة جذابة، مرتدية ملابس بيضاء اللون، وانهالت التعليقات من متابعيها، أبرزها "شكلك مختلف، على طبيعتك أحلى".
وتزوجت بسمة بوسيل، من الفنان تامر حسني، عام 2012، وأنجبا آدم تاليا وأمايا.
وكانت عادت بسمة بوسيل مؤخرًا للساحة الفنية، وطرحت أغنية "إيلا راح الغالى"، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".
كانت هذه تفاصيل خبر بسمة بوسيل بـ"الأبيض" في أحدث جلسة تصوير.. ومتابعوها: على طبيعتك أحلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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