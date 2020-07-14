كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يوليو 2020 10:45 مساءً - في مقابلة خاصة لمجلة "الخليج 365"، أطلعتنا الفنانة السعودية هند محمد على عالمها التجميلي وعشقها للموضة والأناقة، وعلى جوانب من شخصيتها لم تكن معروفة لمتابعيها.

في هذا الحوار، نتعرّف أكثر على الفنانة السعودية هند محمد.



هل هناك مصمم معين تحبين ارتداء تصاميمه؟

أرتدي ما أراه مناسباً ويعجبني، وغالباً ما أجد تصاميم جاهزة تتماشى مع ذوقي.



ما لونكِ المفضل؟

اللون الأزرق.

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كيف تحافظين على نضارة بشرتكِ ورشاقة جسمكِ؟

وضعت لنفسي نظاماً غذائياً، أمشي عليه يومياً، كما أهتم بالوسائل التي تحافظ على نضارة البشرة ورشاقة الجسم بشكل عام.



ما أهم الأشياء التي تحتويها حقيبتكِ؟

الهاتف المحمول، والقلم.

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هند محمد



هل يمكنكِ الاستغناء عن مساحيق التجميل؟

كلا.



هل تؤمنين بالحظ؟

نعم.



ما برجكِ وما أبرز صفاته؟

لا أؤمن بالأبراج، وصفاتي واضحة، ولا يوجد عندي شيءٌ أخفيه.



صفة تودين التخلص منها؟

الحساسية الزائدة "المفرطة".

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