أقوى الخلطات للتخلص من النمش والكلف

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يوليو 2020 10:45 مساءً - الكلف أو التصبغات الجلدية مشكلة تؤرق الكثير من النساء. أمر يتطلب العديد من الخطوات والعلاجات، وبهذا عليك التوجه إلى كل ما هو طبيعي من الوصفات التي تحتوي على المكونات الطبيعية، فهي أفضل الحلول المنزلية للتغلب على عيوب البشرة، لأنها خالية من المواد الكيمائية التي قد تضر البشرة.



خلطة الكركم وزيت اللوز للتخلص من النمش والكلف

خلطة الكركم وزيت اللوز للتخلص من النمش والكلف



المكونات:

ملعقة كبيرة كركم الجسم

ربع كوب زيت اللوز المر

طريقة التحضير والاستخدام:

أصنعي عجينة متماسكة قليلاً عن طريق خلط الكركم مع زيت اللوز، ومن ثم اغسلي البشرة جيدًا قبل استخدام الخليط، ضعي القليل من الخليط على مكان الكلف والنمش واتركيه لمدة 30 دقيقة، وبعدها اغسلي البشرة بالماء الدافئ ثم الفاتر. يستخدم دهانًا ليليًا للوجه 4 مرات أسبوعيًا.

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الكركم للتخلص من التصبغات الجلدية



خلطة الكركم والحليب لعلاج النمش والكلف

جربي خلطة الكركم والحليب لعلاج النمش والكلف



المكونات:

ملعقة كبيرة من كركم الجسم

2 ملعقة من الحليب

ملعقة صغيرة من الطحين

طريقة التحضير والاستخدام:

حضري خليطًا كريميًا من الكركم والحليب والدقيق، ثم وزعي الخليط على النمش أو الكلف لمدة 30 دقيقة، وبعدها اشطفي وجهك جيدًا بالماء الدافئ، ثم يجفف برفق مع تكرار الخلطة مرتين أسبوعيًا، وستلاحظين الفرق بعد مدة وجيزة.



خلطة البقدونس وعصير البرتقال للتخلص من النمش والكلف وتوحيد لون البشرة

خلطة البقدونس وعصير البرتقال للتخلص من النمش والكلف وتوحيد لون البشرة



المكونات:

3 ملاعق كبيرة من عصير البقدونس

ملعقة كبيرة من عصير البرتقال

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

طريقة التحضير والاستخدام:

حضري مزيجًا متجانسًا من عصير البقدونس والبرتقال والليمون، ثم وزعي الخليط على النمش أو الكلف لمدة 15 دقيقة، وبعدها اشطفي وجهك جيدًا بالماء الفاتر، ثم يجفف برفق مع تكرار الخلطة 4 مرات أسبوعيًا للحصول على نتائج فعالة.

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