أفضل 3 مقشرات طبيعية للبشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يوليو 2020 10:45 مساءً - اليوم سوف نوضح لك من خلال السطور التالية أفضل المقشرات التي يمكنك تحضيرها في المنزل بمكونات طبيعية وآمنة لتقشير البشرة وتنظيفها من العمق، لكن دعينا نلقي نظرة أولاً عن أهمية التقشير للبشرة.



أهمية التقشير للبشرة

أهمية التقشير للبشرة



يعمل التقشير على علاج حب الشباب والبثور والتخلص من آثارها.

يساعد البشرة في الحصول على مظهر أكثر نضارة.

تجديد خلايا البشرة وتنشيط الدورة الدموية.

يعمل التقشير على التخلص من البقع الداكنة التي تتكون في البشرة بفعل السن.

التخلص من علامات التمدد البيضاء والحمراء.

يعمل التقشير على التخلص من الرؤوس السوداء.

يقلل ظهور علامات السن وتجاعيد البشرة.

تقليل وإزالة مسام البشرة الواسعة.

تابعي المزيد: خلطات طبيعية لتبييض الأسنان



إليك 3 مقشرات طبيعية لعلاج مشاكل البشرة



مقشر السكر والليمون وزيت الزيتون

مقشر السكر والليمون وزيت الزيتون



مكونات المقشر:

ملعقة كبيرة من السكر

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من الليمون

تفاصيل إعداد وتطبيق المقشر

اخلطي السكر مع الليمون وزيت الزيتون جيداً حتى تتجانس المكونات.

طبقي الخليط على البشرة مع التدليك بلطف في حركات دائرية.

اتركي الخليط لمدة 10 دقائق.

اغسلي وجهك بالماء.

احرصي على تطبيق الوصفة من مرة إلى مرتين أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.

Advertisements



مقشر الملح وماء المكرونة

مقشر الملح وماء المكرونة



مكونات المقشر:

نصف كوب من ماء سلق المكرونة

نصف ملعقة صغيرة ملح

قطنة نظيفة

تفاصيل إعداد وتطبيق المقشر

بعد سلق المكرونة أضيفي الملح وقلبيها جيداً.

ضعي القطنة في المزيج واستخدميه على الوجه والرقبة.

كرري العملية مرتين ثم اتركيها لمدة 20 دقيقة.

اغسلي الوجه بالماء الفاتر ويمكنك تكرار المزيج مرتين أسبوعياً لتنظيف وتقشير البشرة.



مقشر القهوة والحليب

مقشر القهوة والحليب



مكونات المقشر:

ملعقة صغيرة من القهوة

ملعقة صغيرة من الحليب

تفاصيل إعداد وتطبيق المقشر

أحضري وعاء مناسباً ثم ضعي البن واسكبي عليه الحليب واخلطيها جيداً حتى تحصلي على خليط كريمي.

طبقي الخليط على البشرة مع التدليك برفق في حركات دائرية لمدة 3 دقائق.

اتركي الخليط لمدة 10 دقائق.

اغسلي وجهك بالماء.



مقشر العسل والقرفة لإزالة الرؤوس



مكونات المقشر:

2 ملعقة كبيرة من العسل

ملعقة صغيرة من القرفة

قطعة قطن نظيفة

تفاصيل إعداد وتطبيق المقشر

اخلطي العسل مع القرفة جيداً.

ضعي القطنه في خليط العسل والقرفة.

طبقي قطعة القطن على الأنف أو أماكن الرؤوس السوداء.

اتركي القطن على الرؤوس السوداء لمدة 3 دقائق.

أزيلي قطعة القطن من على الرؤوس السوداء وستلاحظين إزالة الرؤوس السوداء.

اغسلي أماكن الرؤوس السوداء جيداً.

رطبي البشرة بالمرطب المناسب لنوع بشرتك بعد القناع مباشرة.

تابعي المزيد: خل التفاح لعلاج حب الشباب النتيجة سحرية