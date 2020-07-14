تزوجا منذ 23 عاما واعترفت بخيانتها على الهواء.. لقطات من حياة جادا وويل سميث (فيديو)

علاقات و مجتمع

كونا نجاحات ساحقة على الشاشة، فاعتبرا من أنجح ثنائيات هوليوود، تحاكى عنهم الكثيرون وعن قصة حبهما منذ أن التقيا للمرة الأولى خلال عام 1995، وطالت محادثاتهما اليومية عبر الهاتف لأكثر من 5 مرات في اليوم الواحد، حتى قررا الزواج في عام 1997، هما جادا وويل سميث، لتفجر الأولى المفاجأة الكبرى معلنةً خيانتها له على الهواء مباشرة مع مغني الراب أوجست السينا، قبل 4 سنوات ونصف.

ويُقدم "هن" قصة حب جادا وويل سميث، خلال السطور التالية.

لم تكن جادا الزوجة الأولى في حياة ويل سميث، إذ سبق وتزوج من "شيري زامبين" وأنجبا "ويلارد كرستوفر سمث الثالث"، المعروف أيضا بـ"تري"، ولكن حدث الطلاق في 1995، لكنه اعتبر بأنها حب حياته.

التقيا في ميكسيكو ولم تعتبره ظريفًا في اللقاء الأول

تعرّفا على بعضهما البعض للمرّة الأولى في عام 1995 حين قدّمت جادا تجربة أداء للتمثيل أمامه، كان الموعد الأول لهم في ميكسيكو ويُقال إنّ جادا لم تعتبره ظريفًا أوّل مرّة التقته، وسرعان ما أصبحا يتناولان العشاء مع أصدقاء مشتركين لتزيد الرومانسية بينهما مع مرور الوقت.

تزوّجا في عام 1997، وكان حفل زفافهما سريًّا واحتُفل به في بالتيمور في كلوستيرز مانشو، وانجبا ولد وبنت هما "جايدن كرستوفر" في سنة 1998، والذي ظهر معه في فيلم "البحث عن السعادة"، و"ويلو كميل رين" في 2000، والتي ظهرت في فيلم "أنا اسطورة" كأبنت "ويل". يملك "ويل" مع أخيه "هاري سمث" شركة "تريبول" التنموية في بيفرلي هيلز.

وفي عام 2018، احتفل ​ويل سميث​ بمرور 20 عامًا على زواجه من جادا بينكيت سميث، ذات الأصول الأفريقية، بنشر صورة من حفل زفافهما وبعض الدروس التي تعلمها طيلة الأعوام الماضية وساعدت على إنجاح علاقتهما الزوجية.

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ونشر "سميث" الصورة عبر حسابه بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، وأرفقها برسالة مؤثرة ذكر فيها أهم الدروس التي تعلمها في الماضي، وأولها أن "الحب مثل البستان يحتاج إلى الرعاية الدائمة كي يبقى وينمو".

واستكمل "سميث" رسالته، قائلا: "تعلمت أن أسعد بمساعدتك في تنمية أحلامك، بدلًا من الدخول في صراعات من أجل إشباع احتياجاتي الأنانية وعدم إحساسي بالأمان.. فالحب هو الإنصات والعطاء والحرية"

وختم رسالته بتهنئة زوجته "جادا"، قائلا: "عيد زواج سعيد ملكتي، أنا مكرس دائمًا لرعاية حقيقتك العميقة".

جادا تكشف كواليس خيانتها لويل سميث

قبل 4 سنوات ونصف انفصلا الثنائي عن بعضهم البعض، لتقرر جادا إجراء محادثة مع زوجها وكشفت أن علاقتها مع أوجست السينا حدثت أثناء انفصالها عن سميث قبل حوالي أربع سنوات ونصف، مضيفة خلال حديثها إلى زوجها ويل سميث، في برنامجها الحواري Red Table Talk: "كنا قد انفصلنا، ومع مرور الوقت، دخلت في علاقة مع أوجست".

جادا بينكيت عن خيانتها لزوجها ويل: كنت مكسورة للغاية

وبررت جادا بينكيت فعلتها بأنه لم يخطر في بالها أنها ستعود إلى زوجها سميث مجددا ، وقالت : "كنت أشعر بألم شديد وكنت مكسورة للغاية".

وأكدت بينكيت البالغة من العمر 48 عامًا، أن علاقتها مع أوجست السينا انتهت، وأنها لم تتحدث إليه منذ سنوات، وأنها تصالحت مع ويل سميث ووصلا الآن إلى الحب غير المشروط، مضيفة: "لقد حاولت أنا وويل بكل ما في وسعنا الابتعاد عن بعضنا البعض فقط لإدراك أن ذلك لم يكن ممكنًا".

ورد ويل سميث على تصريحات زوجته، إنه لم يكن متأكدًا مما إذا كان سيتحدث مع بينكيت مرة أخرى بعد انفصالهما، لكنه ذكرها خلال اللقاء بالتزامهما، حيث قال لها: "لقد أخبرتك في السنة الأولى التي تزوجنا فيها، أنني أستطيع أن أحبك من خلال أي شيء".