ألوان صبغات شعر تليق بكل برج

إن كنتِ تريدين تغيير لون شعركِ ولا تعلمين أيّ تدرّج ستختارين، فما عليكِ سوى الإتّكال على برجكِ! علم الفلك قد حدّد الوان صبغات الشعر التي تليق بكل برج، الأمر الذي سيسهّل عليكِ مهمّة انتقاء لوكاً جديداً وذلك بناءً على شخصيّتكِ. اكتشفي في السطور التالية، أيّة صبغة شعر هي الأنسب لكِ بحسب برجكِ.



الوان صبغات شعر تليق بكل برج

مولودة برج الحمل تليق بها صبغة شعر احمر فاتح

بما أنّكِ مولودة برج الحمل، فهذا يعني أنّكِ تتمتّعين بشخصيّة قويّة وأسلوبٍ جريء وأفضل ما في الأمر هو أنّكِ لا تتردّدين في إظهار ذلك في إطلالاتكِ. من هنا إن كنتِ تودّين تغيير لون شعركِ، فاختاري صبغة شعر احمر فاتح.

Aslıhan Güner

مولودة برج الثور تليق بها صبغة شعر بني غامق

بما أنّكِ مولودة برج الثور، فهذا يعني أنّكِ شخصية هادئة ومرهفة الإحساس. كما أنّكِ تحبّين البساطة في إطلالاتكِ الجمالية. إن كنتِ تريدين تغيير لون شعركِ هذا الصيف، فيليق بكِ صبغة شعر بني غامق.

مولودة برج الجوزاء تليق بها صبغة شعر اشقر بلاتيني



تتمتّعين بشخصية مشاغبة ومغامرة في الوقت عينه، فلا تحبّين ما هو بسيط وعاديّ. الأشقر البلاتيني هو واحد من افضل الوان صبغات الشعر التي تليق بمولودة برج الجوزاء.

جويل مردينيان

مولودة برج السرطان تليق بها صبغة شعر اسود

الأناقة والرقي هما الكلمتان اللتان تصفان أسلوب مولودة برج السرطان. إن كنتِ من هذا البرج، فأنتِ حتماً من الشخصيات التي تفضّل البساطة في إطلالاتها، بما في ذلك لون صبغة الشعر. لذلك، اللون الأسود هو من أكثر التدرّجات التي تليق بكِ. كما يمكن إدخال بعض الخصلات الزرقاء الداكنة، في حال أردتِ أن تختاري لمسة بسيطة من الجنون.

Hazar Erguclu

مولودة برج الأسد تليق بها صبغة شعر اشقر فاتح

إن كنتِ مولودة برج الأسد، فهذا يعني أنّكِ شخصية تحب أن تسلّط الأضواء عليها، كما أنّكِ جريئة في خياراتكِ. من بين الوان صبغات الشعر، يليق بكِ تدرّج الاشقر الفاتح.

مايا دياب

مولودة برج العذراء تليق بها صبغة شعر احمر داكن

إن كنتِ مولودة برج العذراء، فهذا يعني أنّكِ شخصية لا تحبّ المجازفة في أي شيء، حتى عندما يتعلّق الأمر بتغيير لون الشعر. تفضّلين دائماً اللجوء إلى تدرّجات داكنة تعكس دفء شخصيّتكِ. من بين الوان صبغات الشعر، يليق بكِ اللون الاحمر الداكن أي Auburn.

Zendaya



مولودة برج الميزان تليق بها صبغة شعر بني فاتح

إن كنتِ مولودة برج الميزان، فهذا يعني أنّكِ شخصية هادئة لكن مرحة في الوقت عينه . من هنا إن أردتِ تغيير لون شعركِ، فالجئي إلى صبغة شعر بني فاتح. هذا التدرّج يعكس أسلوبكِ من دون شك.

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نانسي عجرم

مولودة برج العقرب تليق بها صبغة شعر احمر نحاسي

بما أنّكِ مولودة برج العقرب، فهذا يعني أنّكِ شخصية غامضة، قوية وواثقة من نفسها. لذلك، صبغة شعر احمر نحاسي ستعكس أسلوبكِ.

سلاف فواخرجي

مولودة برج القوس تليق بها صبغة شعر بلاتيني وردي

إن كنتِ مولودة برج القوس، فهذا يعني أنّكِ شخصية تحبّ المغامرة ولا تخشى المجازفة. لذلك، صبغة شعر بلاتيني وردي تليق بكِ، إذ تعكس جرأتكِ من دون شك.

هيفاء وهبي

مولودة برج الجدي تليق بها صبغة شعر بني داكن

إن كنتِ مولودة برج الجدي، فهذا يعني أنّكِ شخصية مسؤولة وجادّة. صحيح أن صبغة شعر اسود تتلاءم مع شخصيّتكِ، لكن تدرّج البني الداكن يليق بكِ كثيراً ويعكس أسلوبكِ أيضاً، فاختاريه.

أمل بوشوشة

مولودة برج الدلو تليق بها صبغة شعر وردي ذهبي

بما أنّكِ مولودة برج الدلو، فهذا يعني أنّكِ شخصية تحبّ الحرية ولا تتقيّد بالقواعد والقوانين. لذلك، صبغة شعر وردي تليق بكِ حتماً وتتناسب مع أسلوبكِ.

اسيا عاكف

مولودة برج الحوت تليق بها صبغة شعر اسود

بما أنّكِ مولودة برح الحوت، فهذا يعني أنّكِ شخصية حساسة وحالمة للغاية. لذلك، صبغة شعر اسود مائل إلى الأزرق الداكن تعبّر عن ستايلكِ وتحاكي أسلوبكِ.

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