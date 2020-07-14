"حلوى خارج الصندوق".. طريقة عمل آيس كريم مقلي في المنزل

مطبخ

الآيس كريم المقلي من الحلوى غير التقليدية، التي يمكن تحضيرها خلال فصل الصيف داخل المنزل للأطفال والكبار، والاستمتاع بمذاقها المميز.

قدمت الشيف دعاء حسين، مقدمة برنامج "حاجة حلوة" على يوتيوب، خطوات سهلة وسريعة لإعداد الآيس كريم المقلي في المنزل.

مقادير الآيس كريم المقلي

آيس كريم

بسكوت مطحون

بيض

فانيليا

لبن

زيت

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طريقة تحضير الآيس كريم المقلي

- تشكيل الآيس كريم على هيئة كرات.

- وضع الآيس كريم في صينية على ورق زبدة.

- وضع الصينية في الفريزر حتى تتجمد.

- خلط الفانيليا والبيض سويا، ثم تغمس كرات الآيس كريم في الخليط.

- إضافة البسكوت المطحون على الكرات ثم البيض مجددا، ثم إدخاله إلى الفريزر مرة أخرى.

- وضع الكرات في زيت ساخن على نار هادئة، حتى يصبح لون البسكوت ذهبيا.

- ويمكن إضافة صوص الشيكولاتة والكراميل.