شعر قصير وظهر مكشوف.. إليسا تثير حيرة متابعيها بهذه الصورة

لايف ستايل

صورة مثيرة للحيرة نشرتها الفنانة اللبنانية إليسا، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تفاعل معها متابعيها حول المقصد من الصورة.

ونشرت إليسا صورة لظهر سيدة، رجح بعض المتابعين بأنها ترجع للفنانة اللبنانية، لكنها كانت بشعر قصير وظهر مكشوف، معلقة عليها "قريبًا".

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وأرفقت الفنانة اللبنانية في تعليقها حسابات منصة "ديزير" الإلكترونية للموسيقى، وشركة "روتانا" المتعاقدة معها المطربة اللبنانية لإنتاج أي أعمال جديدة.

وبذلك رجح الكثيرون من المتابعين أن الصورة ما هي إلا ملصق دعائي لألبوم جديدة للفنانة اللبنانية: "إيه الجمال والعسل ده كله شكل الألبوم هيكسر الدنيا كلها" "يلي نتقد ينتقد ومارح نرد عليه واليسا أدتلكم ضهرها" "متأكدة إن شاء الله إن الألبوم ده غير ودائمًا بتقدمي أفضل ما عندك".

ورجح البعض أيضًا أن الصورة الغريبة تعود لفكرة ألبوم أو كليب جريء، يناقش قضية مثل أغنية "إلى كل اللي بيحبوني"، التي أعلنت من خلالها عن إصابتها بسرطان الثدي.