"اختيرت ضمن 100 شخصية مؤثرة".. من هي ديالا مكي صاحبة رسالة أحمد فلوكس؟

علاقات و مجتمع

رسالتان وجههما الفنان أحمد فلوكس، عن الإعلامية اللبنانية ديالا مكي، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، يتحدث فيها عن تقديره لها، وذلك عقب حذف كل منهما للآخر من "سوشيال ميديا".

فلوكس: أعتز بوجود ديالا في حياتي

الرسالة الأولى تضمنت: "توضيح للصحفيين والمواقع.. مش معني إني بكتب شي أو إني بكتب حكمة، إن سيادتكم تقرروا إني بكتبها لحد معين.. لا يصح أبدا توجيه حكمة (خسارة الناس) على لساني لديالا".

وتابع حديثه: "عيب عليكم.. أولا أنتوا لا تعلموا حياتي أو لمين بكتب، علشان تكتبوا كده، ولا اعتقد أنكم تقصدون الوقيعة، لكن بالبلدي بلاش تاتش الإبداع في توجيه كلامي لشخص معين، لأني لو أنا عاوز اوجه كلامي لحد هاقول على طول".

وواصل قائلا: "ثانيا عيب لما تقروا أن كلامي ده لديالا، لأنها من أجمل الحاجات اللي حصلت لي وأعتز بوجودها في حياتي، عيب عليكم وسيبوني في حالي وكفاية دمار في حياتي.. اتقوا الله"، معلنا مقاضاة أي وسيلة إعلامية تنشر ما يسيء له أو للإعلامية اللبنانية.

فلوكس لديالا: أحبك واعتذر منك

وبعد دقائق من ذلك المنشور، وجه رسالة إلى "ديالا": "هذه السيدة من أكثر النساء احتراما واجتهادا في مجالها.. احترمها وأحبها وأكن كل الاحترام لشخصها ومشوارها، وأحب شخصها".

وأضاف: "اعتذار واجب مني لها نيابة عن بعض المواقع والأقلام التي كتبت أشياء ليس لها أساس من الصحة الهدف منها التشوية".

واختتم حديثه بالتأكيد على مشاعره اتجاهها: "أحبك جدا واحترمك واحترم حبي ليكي.. ولن أسمح بهذه المهزلة.. ديالا مكي خط أحمر"، مرفقا "إيموشن" قبلات، وصورة لها بفستان قصير منقوش وفضفاض.

وعقب الجدل حول انفصالهما، رصد "هن" أبرز المعلومات عن ديالا مكي، خلال الفقرات التالية

من هى ديالا مكي؟

1- حصلت على بكالوريوس في الآداب في الإعلام، وماجيستير في العلاقات الدولية.

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2- عملت كإعلامية في تلفزيون دبي منذ سفرها إلى الإمارات في 2005.

3- شاركت في تغطية العديد من عروض الأزياء العالمية والمهرجانات العالمية مثل: كان وبرلين وفينيسيا.

4- أجرت مقابلات مع العديد من نجوم هوليوود ومصممي الأزياء، من بينهم: جورج كلوني، هيو غرانت، سوزان ساراندون، نيكول كيدمان، كايت بلانشيت، شارون ستون، وإيلي صعب، وجورجيو أرماني.

5- أطلقت سلسلة الأفلام الوثائقية عن دور الأزياء وتاريخ نشأتها، خاصة: شانيل وديور وبياجيه وبولغاري.

6- شاركت ديالا في حملة ديور لإعادة إحياء الصور الشهيرة لماريو تيستينو.

7- اُختيرت ديالا في لائحة الـ١٠٠ شخصية الأكثر تأثيرا في العالم العربي تحت سن ال٤٠ في استفتاء مجلة أرابيان بيزنيس.

8- اُختيرت ضمن لائحة مجلة مادوموازيل فيغارو "١٠ نساء يحركن العالم العربي".

9- في 2017، قدمت سلسلة حول الموضة والعناية بالبشرة تحمل اسم "بيوتي توكس".

10 - يتابعها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ما يزيد على 500 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم.

ومنذ أسابيع، أكدت مصادر لـ"الوطن"، أن الفنان أحمد فلوكس، ارتبط عاطفيًا منذ فترة بالإعلامية اللبنانية ديالا مكي، التي تعمل مذيعة بتلفزيون دبي، ولكن حالت ظروف وتداعيات فيروس كورونا، دون إعلان ارتباطهما الرسمي حتى الآن، وتحديد موعد الزفاف، لتواجد كل منهما في بلد.