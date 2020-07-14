الامارات | الكشف عن هوية وجنسية أخطر"قرصان إلكتروني" في العالم

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف موقع "سيبارسكوب" الأمني أنه وبعد سلسلة من التحقيقيات والتتبعات، تمكنت السلطات الأمنية المتخصصة بأمن المعلومات في أميركا، من اكتشاف أخطر القراصنة الإلكترونيين في العالم على الإطلاق، وذلك، بعد تنفيذه أكثر من 300 عملية قرصنة لبيانات مؤسسات في أكثر من 44 دولة حول العالم، فيما أصدرت وزارة العدل الأميركية، حكماً بالسجن على المخترق المشهور إلكترونياً باسم FXMSP،وهو مواطن كازاخستاني الأصل يدعى " آندي توركين"، وذلك بعد آخر عملية اختراق قام بها، واستولى فيها على مليون دولار من إحدى الشركات..

وكان المشتبه به، ينفذ عمليات الاختراق الإلكترونية للبيانات بمعية مجموعة تابعة له بواسطة فيروسات إلكترونية يتم إرسالها على بريدها الإلكتروني وكذلك بواسطة عدد من الثغرات في الخوادم الإلكترونية وحيل أخرى . فيما صرحت مصادر معنية بالتحقيق في الجرائم المرتكبة أن المجرم شرع في تنفيذ عمليات السطو والاحتيال منذ عام 2017 وكثفها طوال العام 2018حتى انتشرت هجماته في مختلف دول العالم. وفيما يظل توركين مختفيا فإن التقارير تثبت علمه بالأحكام القضائية الصادرة ضده في أميركا. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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