طريقة عمل باتية قوس قزح

كتب: هن - 07:01 ص | الثلاثاء 14 يوليو 2020

تسعى الأمهات للبحث عما هو جديد لأسرتها، ويعتبر باتيه قوس قزح، من أكثر الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، نظرًا لمذاقها الطيب والشهي، والتي لا تتطلب مجهودا كبيرا لإعدادها. وإليك طريقة عمل باتيه قوس قزح، على طريقة الشيف زينب مصطفى. مقادير ​باتيه قوس قزح ​2 ونصف كوب دقيق نصف كوب زيت ربع كوب زبدة 1 ونصف ملعقة كبيرة خميرة فورية 1 ملعقة صغيرة ملح نصف كوب لبن نصف ملعقة لون طعام تركواز نصف ملعقة لون طعام روز شوكولاتة مجروشة للحشو الوجه 1 بيضة Advertisements ملعقة صغيرة خل رشة سمسم محمص طريقة تحضير ​باتيه قوس قزح ​ - في العجانة​ تخلط الخميرة مع اللبن ثم يضاف الزيت ويخلط جيدا - تضاف الزبدة ثم يضاف الدقيق والملح وتعجن جيدا - تخلط المكونات جيدا ثم تقسم العجينة إلى نصفين - يلون الجزء الأول بالبينك حسب الرغبة - يلون الجزء الآخر باللون التريكواز حسب الرغبة - ثم تترك العجينة وتغطى وتترك حتى تختمر لمدة ساعة إلا ربع - ثم تفرد العجينة البينك وتوضع عليها العجينة التريكواز أو العكس حسب الرغبة - وتفرد العجينتين معا وتترك حتى ترتاح لمدة 10 دقائق - ثم تقسم العجينة إلى أجزاء ثم تحشى بالشوكولاتة المبشورة - ثم تلف العجينة على شكل رول - ثم ترص في صينية الفرن - في بولة تخلط البيضة مع الخل أو الفانيلا - ثم يدهن الوجه بالبيض ثم يضاف السمسم على الوجه - ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم

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