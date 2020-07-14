شاركت بمسلسل في رمضان 2020.. معلومات عن زهرة الربيعي عقب إصابتها بكورونا

علاقات و مجتمع

"إصابة الفنانة الكبيرة زهرة الربيعي بفيروس كورونا".. بتلك الكلمات صدم الإعلامي علي الخالدي الجمهور، بإعلان إصابة الفنانة السبعينية بالمرض التاجي عقب مرور أسبوع على وفاة رجاء الجداوي، بسبب تدعيات الفيروس نفسه.

تلقى الإعلامي مئات التعليقات والتغريدات، الداعية لها بالشفاء العاجل، والتعافي من الفيروس التاجي.

"هن" رصد أبرز المعلومات عن زهرة الربيعي، عقب إصابتها بكورونا، خلال النقاط التالية.

- فنانة عراقية، من مواليد 1947.

- تزوجت من الفنان والمخرج هاني هاني، ورزقت منه بثلاثة أبناء.

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- شقيقتها الممثلة القديرة فاطمة الربيعي.

- عانت من مشاكل عائلية بسبب دخولها عالم التمثيل مع شقيقتها، بالرغم من رفض الأسرة لذلك المجال، ما تسبب في مقاطعة أخيهم "محمد" لهن.

- دخلت مجال التمثيل في مرحلة الشباب، من خلال مشاركتها في مسلسل "صبرية".

- من أبرز أعمالها الدرامية: "سماء صغيرة"، و"سنوات تحت الرماد"، و"القضية 283"، و"امرأة ورجل".

- لعبت شخصية "مديحة" في مسلسل "أحلام السنين"، الذي تدور أحداثه في خلال حقبة الخمسينات، المشارك في السباق الرمضاني لعام 2020.